Noticias similares

Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.

Los autobuses de Saint-Quentin-en-Yvelines se beneficiarán de esta nueva numeración.

¿Por qué cambia el número de la línea?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, incluidas 1.500 en los suburbios exteriores, y el sistema de numeración actual hace que haya muchas líneas con el mismo número, especialmente en este nuevo territorio.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar la línea en cuestión. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús en Île-de-France que llevan el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. Los números de las líneas de autobús en Saint-Quentin-en-Yvelines comienzan ahora con el prefijo 51, al que se suman dos dígitos.

Siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplos: 10 se convierte en 5110, 20 5120, 431 5131, etc.).

Las líneas fuertes (los 7 días de la semana, >11 p.m. entre semana) se agrupan > de 5101 a 5109

Sector Norte > de 5110 a 5119

Sector oeste> de 5120 a 5129

Sector central > de 5130 a 5139

Sector sur> de 5140 a 5149

El sector este > de 5150 a 5159

Líneas escolares> 5180 a 5199

Las líneas Centre y Sud Yvelines y Île-de-France Ouest aún no se ven afectadas por la renumeración. Sus números cambiarán más adelante.

¿Qué traerá este nuevo problema?

Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Así, cuando el número se introduce en los motores de búsqueda de la iledefrance-mobilites.fr aplicación o sitio, el acceso a la información en cuestión será más directo.