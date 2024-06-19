Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.

Tu territorio, Essonne Sud-Ouest, se beneficiará de esta nueva numeración.

¿Por qué cambia el número de la línea?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, incluidas 1.500 en los suburbios exteriores, y el sistema de numeración actual hace que haya muchas líneas con el mismo número, especialmente en este nuevo territorio.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar la línea en cuestión. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús en Île-de-France que llevan el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio de Essonne Suroeste, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 44.

El principio de renumeración se ha establecido por sector. Se encuentran las líneas numeradas del 4401 al 4418 en el sector de Etampes, las líneas 4430 a 4442 en los sectores de la Comunidad de Comunas Entre Juine y Renard y la Comunidad de Comunas de Val d'Essonne, y finalmente las líneas con los números 4450 a 4463 en los sectores de Dourdan / Pays de Limours.

Los colores suelen permanecer cerca de los actuales para facilitar la localización.

¿Qué traerá este nuevo problema?

Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Así, cuando el número se introduce en los motores de búsqueda de la iledefrance-mobilites.fr aplicación o sitio, el acceso a la información en cuestión será más directo.