Noticias similares

Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.

Tu territorio, Pays de Montereau, se beneficiará de esta nueva numeración.

¿Por qué cambia el número de la línea?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, incluidas 1.500 en los suburbios exteriores, y el sistema de numeración actual hace que haya muchas líneas con el mismo número, especialmente en este nuevo territorio.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar la línea en cuestión. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús en Île-de-France que llevan el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el Pays de Montereau, todas las líneas regulares de autobús comienzan ahora con la 33, excepto las líneas exprés.

El principio de renumeración se estableció teniendo en cuenta el peso de la línea para las líneas 3301 a 3308 como consideración principal.

La línea A pasa a ser la línea 3301, la línea de Emplet pasa a ser la 3302, la línea B a la 3303, la línea C a la 3304, la línea G a la 3305, la línea I a la 3306, la línea F pasa a llamarse 3307, la línea L a la 3308, las líneas Ea y Eb a la 3310 y 3311.

Las líneas 3315 y 3319 se renombran lo más cerca posible de sus números actuales 15 y 19.

Los colores se mantienen cerca de los actuales para facilitar la visibilidad.

¿Qué traerá este nuevo problema?

Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Así, cuando el número se introduce en los motores de búsqueda de la iledefrance-mobilites.fr aplicación o sitio, el acceso a la información en cuestión será más directo.