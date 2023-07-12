Noticias similares

¡Tus líneas cambian y se adaptan a tus necesidades!
Más servicio y conexiones mejoradas
En las líneas 3201, 3202, 3203, 3213, 3214 y Express 07, la oferta se refuerza con la incorporación de viajes y/o nuevos servicios.
- En las líneas 3201 (anteriormente línea 1 de Cars Moreau) y 3203 (anteriormente línea 3 de Cars Moreau): los horarios han sido modificados para mejorar las conexiones con el tren P en la estación de Longueville
- En la línea 3202 (anteriormente línea 2 de los coches Moreau): el servicio fuera de horas punta se refuerza y se modifican los horarios para mejorar las conexiones con el tren R en la estación de Montereau
- En la línea 3213 (anteriormente línea 13 de Procars): se añade un viaje de ida y vuelta adicional de lunes a viernes y una oferta de sábado (un viaje de ida y vuelta) para facilitar el viaje al centro de Marne-la-Vallée. Los horarios también se adaptan para mejorar las conexiones con el tren P en la estación de Nangis. Tenga en cuenta que algunos viajes estarán ahora limitados a Pézarches – Station de Covoiturage, donde los pasajeros se beneficiarán de una conexión con la línea exprés 50
- Se añade una atracción en la línea Express 07
- La línea 3214 (anteriormente línea 14 de Procars) dará servicio a todas las paradas de su recorrido, incluyendo Vaudoy en Brie (parada "la Fontaine"), en todas las rutas. También se añadirá una carrera adicional, beneficiando a los trabajadores que trabajan en Val Bréon
Una oferta más adaptada
En las líneas 3215 (anteriormente línea 5 de Procars), 3216 (antes línea 51 de Procars), 3251 (antes línea 1-1 de Procars) y 3262 (antigua línea 3 de Procars), algunos viajes cambian a un circuito escolar especial (reservado para un público escolar con precios específicos) o a Transporte Responsivo a la Demanda mediante reserva.
- Los usuarios de la línea 3202 (anteriormente línea 2) pueden cambiar a las líneas 3249 (anteriormente línea 16 de Procars) y Express 07
- Para completar la oferta de transporte de la línea 3251 (anteriormente línea 1-1 de Procars), los usuarios pueden cambiar al nuevo servicio DRT "Gare de Provins"
- El trazado de la línea 3204 (anteriormente línea 14 de Darche Gros) es desviado por la D99 para un enlace más directo entre Lieusaint y Nangis.