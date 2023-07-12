Noticias similares

¡Tus líneas cambian y se adaptan a tus necesidades!

Más servicio y conexiones mejoradas

En las líneas 3201, 3202, 3203, 3213, 3214 y Express 07, la oferta se refuerza con la incorporación de viajes y/o nuevos servicios.

En las líneas 3201 (anteriormente línea 1 de Cars Moreau) y 3203 (anteriormente línea 3 de Cars Moreau): los horarios han sido modificados para mejorar las conexiones con el tren P en la estación de Longueville

En la línea 3213 (anteriormente línea 13 de Procars): se añade un viaje de ida y vuelta adicional de lunes a viernes y una oferta de sábado (un viaje de ida y vuelta) para facilitar el viaje al centro de Marne-la-Vallée. Los horarios también se adaptan para mejorar las conexiones con el tren P en la estación de Nangis. Tenga en cuenta que algunos viajes estarán ahora limitados a Pézarches – Station de Covoiturage, donde los pasajeros se beneficiarán de una conexión con la línea exprés 50

Se añade una atracción en la línea Express 07

La línea 3214 (anteriormente línea 14 de Procars) dará servicio a todas las paradas de su recorrido, incluyendo Vaudoy en Brie (parada "la Fontaine"), en todas las rutas. También se añadirá una carrera adicional, beneficiando a los trabajadores que trabajan en Val Bréon

Una oferta más adaptada

En las líneas 3215 (anteriormente línea 5 de Procars), 3216 (antes línea 51 de Procars), 3251 (antes línea 1-1 de Procars) y 3262 (antigua línea 3 de Procars), algunos viajes cambian a un circuito escolar especial (reservado para un público escolar con precios específicos) o a Transporte Responsivo a la Demanda mediante reserva.