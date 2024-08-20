En autobuses y autocares, es esencial respetar la accesibilidad para todos. Los espacios reservados para personas con discapacidad deben quedar libres, y se pide a los usuarios que cedan estos espacios a quienes los necesiten.

Los anuncios de audio y vídeo están para ayudar a personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual, así que presta atención para facilitarles el desplazamiento.

Los autobuses están equipados con rampas para facilitar el acceso de los usuarios en silla de ruedas. Si necesita ayuda, informe al conductor en la parada o contacte con el servicio de atención al cliente con antelación en el 01 30 94 77 77.

Nuestros conductores, formados para manejar todas las situaciones, están en el corazón de nuestro compromiso con la óptima accesibilidad, garantizando a cada pasajero un viaje con total seguridad, confort y serenidad.

Nuestro objetivo es garantizar un transporte público abierto y cómodo para todos.