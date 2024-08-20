Tu red está evolucionando, después de las líneas M y Z, las líneas A, C e I también se vuelven accesibles para personas con movilidad reducida en ciertas paradas.
Línea A:
Todas las paradas de la línea serán accesibles excepto las siguientes:
Dirección Rosny-sur-Seine Gare
- Estación de autobuses de Mantes-la-Jolie
- George Sand
- Aristide Briand
- Franklin Roosevelt
-Islas
Dirección de Limay Fosses Rouges:
- Franklin Roosevelt
-Islas
- Puente Limay
- Croms
Línea C:
Todas las paradas de la línea serán accesibles excepto las siguientes:
Dirección Estación de autobuses Mantes-la-Jolie
- Édouard Vaillant
En ambas direcciones del tráfico
-Alemán
-Fragonard
- Estación de autobuses de Mantes-la-Jolie
Línea I:
Todas las paradas de la línea serán accesibles excepto las siguientes:
Dirección Estación de autobuses Mantes-la-Ville
- Chemin de Dreux
- Navegación a vela
En ambas direcciones del tráfico
- Estación de autobuses de Mantes-la-Jolie
- Pierrettes
- Graviers-Mongazons
En autobuses y autocares, es esencial respetar la accesibilidad para todos. Los espacios reservados para personas con discapacidad deben quedar libres, y se pide a los usuarios que cedan estos espacios a quienes los necesiten.
Los anuncios de audio y vídeo están para ayudar a personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual, así que presta atención para facilitarles el desplazamiento.
Los autobuses están equipados con rampas para facilitar el acceso de los usuarios en silla de ruedas. Si necesita ayuda, informe al conductor en la parada o contacte con el servicio de atención al cliente con antelación en el 01 30 94 77 77.
Nuestros conductores, formados para manejar todas las situaciones, están en el corazón de nuestro compromiso con la óptima accesibilidad, garantizando a cada pasajero un viaje con total seguridad, confort y serenidad.
Nuestro objetivo es garantizar un transporte público abierto y cómodo para todos.