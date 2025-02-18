¡Tus líneas Express cambian de número, te lo explicamos todo!

Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.

Vuestro territorio, Provinois Brie et Seine, ya se ha beneficiado de la renumeración de las líneas en agosto de 2023. En marzo de 2025, esta renumeración se amplía a las líneas exprés.

¿Por qué cambia el número de mi línea de autobús?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 1.

¿Cómo puedo orientarme con los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico.

Los números de las líneas Express comienzan ahora con el número de su departamento (7704, 7705, 7707...).

¿Qué me traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o sitio web, podrás acceder directamente a la información que te concierne.

¡Me alegro de saberlo!

Los horarios y rutas de tus líneas permanecen sin cambios.