Noticias similares

¡Tus líneas entran en modo verano!

¡Encuentra tus horarios de verano 2024, válidos del 8 de julio al 1 de septiembre inclusive!

Este verano, tu territorio prefiere consultar tus horarios de verano exclusivamente en línea a través de la sección Infos > News > 78 Yvelines > 95 Val-d'Oise > Cergy-Pontoise Confluence > o directamente en la aplicación Île-de-France Mobilités.

A continuación encontrarás tus horarios de apertura para el periodo de verano, válidos del 8 de julio al 1 de septiembre de 2024:

Línea 4 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Gare de Saint-Germain-en-Laye

 -  2.7 MB

Línea 5 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Gare de Poissy

 -  2.4 MB

Línea 11 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Herblay Buttes Blanches

 -  2.0 MB

Línea 14 - Estación Place Romagné / Estación Conflan Fin d'Oise <> Estación Place Romagné / Estación Universidad de Neuville

 -  2.2 MB

Línea 17A - estación Conflans Fin d'Oise <> estación Conflans Fin d'Oise

 -  1.0 MB

Línea 17A WE - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.1 MB

Línea 17B - estación Conflans Fin d'Oise <> estación Conflans Fin d'Oise

 -  1.3 MB

Línea 17B WE - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.1 MB

Línea 29 (verano) - Gare de Neuville Université <> Gare de Pontoise Canrobert pasando por la Île de Loisirs

 -  2.0 MB

Línea 30 - estación Pontoise Canrobert (bucle)

 -  1.4 MB

Línea 33 - Gare de Neuville, Université <> Gare de Pontoise Pl. du Gal de Gaulle

 -  2.7 MB

Línea 34 - Estación Cergy-le-Haut <> Estación Universidad de Neuville

 -  3.3 MB

Línea 35 - Gare de Pontoise Pl. du Gal de Gaulle <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  2.6 MB

Línea 38 - Cergy-Préfecture <> Menucourt estación La Taillette

 -  1.9 MB

Línea 39 - Estación Cergy-Saint-Christophe <> Croix du Jubilé

 -  1.9 MB

Línea 40 - Estación Cergy-Saint-Christophe <> Vauréal La Siaule

 -  2.3 MB

Línea 42 - Estación Cergy-Préfecture <> Pontoise Les Beurriers

 -  2.4 MB

Línea 43 - Gare de Pontoise Pl.Gal de Gaulle <> Osny Les Pâtis

 -  1.4 MB

Línea 44 - Estación Cergy-Préfecture <> Estación Cergy-Saint-Christophe

 -  1.8 MB

Línea 45 - Gare de Pontoise Canrobert <> Cergy le Haut

 -  3.2 MB

Línea 46 - Gare de Cergy St Chrstophe <> Gare de Pontoise

 -  1.7 MB

Línea 48 - Gare de Cergy Prefecture <> Jouy-le-Moutier Ecancourt / Vauréal - Les Toupets

 -  2.6 MB

Línea 49 - Estación de la prefectura <> de Cergy Estación Universidad de Neuville

 -  2.3 MB

Línea 55 - Gare de Saint-Ouen-l'Aumône Liesse <> Gare de Conflans-Sainte-Honorine

 -  1.4 MB

Línea 56 - Gare Pontoise Canrobert <> Gare de Méry-sur-Oise

 -  2.1 MB

Línea 57 - Osny Stade C.Léon <> St Ouen l'Aumône Lycée J.Perrin

 -  2.3 MB

Línea 58 - Gare de Pontoise <> Canrobert Avenue de la Mare

 -  1.6 MB

Línea 59 - Cergy-Préfecture <> St Ouen l'Aumône - estación Fond de Vaux

 -  1.2 MB

Línea 60 - estación Cergy-Préfecture <> Osny Clinique Ste Marie

 -  1.8 MB

Línea A1 - estación Achères-Villes <> Estación Achères-Villes

 -  2.0 MB

Línea A1 Mozart - Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  1.3 MB

Línea A1 Mairie- Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  1.3 MB

Línea A1 domingo por la mañana - estación Achères-Villes Estación Achères-Villes <>

 -  545.8 KB

Línea A1 domingo por la tarde - estación Achères-Villes <> estación Achères-Villes

 -  546.1 KB

Línea A2 - Gare d'Achères-Villes <> Poissy Rond Point Technoparc / Cámara de Comercio e Industria

 -  2.0 MB

Las líneas 5S, 17, 36 y 47 no circulan durante el periodo de verano.

También puedes seguir nuestras noticias en X: @CPConflu_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

