Noticias similares

Infografía de verano de Val Parisis del 7 de julio al 31 de agosto
Este verano, su territorio le anima a consultar sus horarios de verano exclusivamente en línea a través de la sección Infos > News > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > o directamente en la solicitud de Île-de-France Mobilités.
También puedes contactarnos en: 0800 10 20 20.
A continuación encontrarás tus horarios para los periodos de:
- Del 7 de julio al 31 de agosto de 2025
- Del 14 de julio al 24 de agosto de 2025
Horario de apertura válido del 7 de julio al 31 de agosto de 2025, inclusive:
Horario de apertura válido del 14 de julio al 31 de agosto de 2025, inclusive:
Por favor, ten en cuenta:
- Las líneas 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 y 95-26 no circulan durante el periodo de verano.
- La oferta de transporte se mantiene igual durante todo el año para las líneas 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 y 95-21.
También puedes seguir nuestras noticias en X: @ValParisis_IDFM
¡Nos vemos pronto en tu territorio!