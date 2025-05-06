¡Tus líneas entran en modo verano 2025!

Publicado el

Lectura 1 min

Consulta tus horarios de verano 2025, válidos del 7 de julio al 31 de agosto inclusive.

Infografía de verano de Val Parisis del 7 de junio al 31 de agosto

Infografía de verano de Val Parisis del 7 de julio al 31 de agosto

Este verano, su territorio le anima a consultar sus horarios de verano exclusivamente en línea a través de la sección Infos > News > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > o directamente en la solicitud de Île-de-France Mobilités.

También puedes contactarnos en: 0800 10 20 20.

A continuación encontrarás tus horarios para los periodos de:

  • Del 7 de julio al 31 de agosto de 2025
  • Del 14 de julio al 24 de agosto de 2025

Horario de apertura válido del 7 de julio al 31 de agosto de 2025, inclusive:

Línea 3007

 -  1.5 MB

Línea 3010

 -  1.5 MB

Línea 3011

 -  2.1 MB

Línea 3014

 -  937.6 KB

Línea 3047

 -  997.5 KB

Línea 3048

 -  1.1 MB

Línea 9503 A

 -  1.7 MB

Línea 9503 B

 -  1.5 MB

Horario de apertura válido del 14 de julio al 31 de agosto de 2025, inclusive:

Línea 3003

 -  1.4 MB

Línea 3005

 -  5.5 MB

Línea 3012

 -  2.6 MB

Línea 3042

 -  2.0 MB

Línea 3049

 -  1.4 MB

Línea 3801

 -  3.5 MB

Línea 3804

 -  1.1 MB

Línea 9519

 -  5.3 MB

Línea 9520

 -  4.1 MB

Línea 9529

 -  3.4 MB

Por favor, ten en cuenta:

  • Las líneas 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 y 95-26 no circulan durante el periodo de verano.
  • La oferta de transporte se mantiene igual durante todo el año para las líneas 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 y 95-21.

También puedes seguir nuestras noticias en X: @ValParisis_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

Noticias similares