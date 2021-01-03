Noticias similares

¡Tu Citalien está evolucionando!

Adiós Nicolas Guiard, hola 8 de mayo de 1945

A partir del 18 de enero de 2021, la ruta cambiará

La ruta está evolucionando:

  • Plaza de la Ciudadanía
  • Cuadrado de guion
  • 8 de mayo de 1945
  • Rosal
  • Olof Palme
  • Boissénart La Haie
  • Plaine du Moulin à Vent
  • Jean Rostand
  • Konrad Adenauer
  • Feria
  • Europa
  • San Exupéry
  • 3 Relojes
  • Estación de autobuses de correo

Tu Citalien ocupará ahora la primera sección del futuro Tzen 2, entre el centro comercial Westfield Carré Sénart y Savigny-le-Temple. Esto significa 3 cosas:

  1. Más comodidad
  2. Más puntualidad
  3. Más velocidad.

Qué cambia para ti:

En Savigny-le-Temple, la parada Nicolas Guiard es reemplazada por la nueva parada del 8 de mayo de 1945, equipada con un terminal de información dinámica y accesible para personas con movilidad reducida.

