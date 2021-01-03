Noticias similares

La ruta está evolucionando:
- Plaza de la Ciudadanía
- Cuadrado de guion
- 8 de mayo de 1945
- Rosal
- Olof Palme
- Boissénart La Haie
- Plaine du Moulin à Vent
- Jean Rostand
- Konrad Adenauer
- Feria
- Europa
- San Exupéry
- 3 Relojes
- Estación de autobuses de correo
Tu Citalien ocupará ahora la primera sección del futuro Tzen 2, entre el centro comercial Westfield Carré Sénart y Savigny-le-Temple. Esto significa 3 cosas:
- Más comodidad
- Más puntualidad
- Más velocidad.
Qué cambia para ti:
En Savigny-le-Temple, la parada Nicolas Guiard es reemplazada por la nueva parada del 8 de mayo de 1945, equipada con un terminal de información dinámica y accesible para personas con movilidad reducida.