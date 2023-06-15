Noticias similares

¡La línea Express 34 está evolucionando!

Desde el 1 de agosto, tu línea 34 se adapta a tus necesidades de movilidad con:

Una mejor conexión con el RER D en la estación de Melun

Hay autobuses cada 8 a 12 minutos entre Nemours y Melun durante la hora punta de la mañana

Dos nuevas paradas se atendieron: "Foch" en Fontainebleau y "C. CIAL du Val de Loing" en Souppes-sur-Loing

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tu línea Express 34 en la web de iledefrance-mobilites.fr y en la cuenta de Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev hasta el 31 de julio de 2023).