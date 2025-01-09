Noticias similares

Todo lo que necesitas saber sobre el transporte de respuesta a la demanda en la zona de Carnelle Pays de France hacia Goussainville y Luzarches
El TàD de Goussainville - Luzarches es un nuevo servicio de transporte con reserva. Este servicio bajo demanda permite cubrir una necesidad de servicio que no ofrecen las líneas existentes en el territorio de Carnelle Pays de France.
Este Transporte Responsivo a la Demanda sirve a las 20 principales paradas y lugares de interés en 12 municipios :
Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville y Luzarches.
ATENCIÓN:
- desde la estación de Goussainville, no se sirven las paradas "La Halle" y "Gare de Luzarches".
- desde la estación de Luzarches, no se sirven las paradas "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" y "Gare de Goussainville".
¿Cómo funciona?
Después de reservar tu transporte, un vehículo te recoge en una parada cercana y te deja en un punto de interés en el territorio que elijas.
El servicio opera de 5 a.m. a 7:30 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año.
El TàD es accesible para cualquiera que tenga un billete de transporte válido (Navigo Pass, Imagine R Card, etc.). Como es complementario a la red de autobuses, le invitamos a consultar nuestro folleto en la web para conocer los servicios del ayuntamiento.
¡Reservar tu viaje es fácil!
Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:
- En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"
- En la web dedicada a la DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Por teléfono a las 0800 10 20 20 (servicio abierto de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas)
Para máxima comodidad, puedes reservar tuviaje desde 1 hora hasta 30 días antes.