Noticias similares

Todo lo que necesitas saber sobre el transporte de respuesta a la demanda en la zona de Carnelle Pays de France hacia Goussainville y Luzarches

El TàD de Goussainville - Luzarches es un nuevo servicio de transporte con reserva. Este servicio bajo demanda permite cubrir una necesidad de servicio que no ofrecen las líneas existentes en el territorio de Carnelle Pays de France.

Este Transporte Responsivo a la Demanda sirve a las 20 principales paradas y lugares de interés en 12 municipios :

Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville y Luzarches.



ATENCIÓN:

- desde la estación de Goussainville, no se sirven las paradas "La Halle" y "Gare de Luzarches".

- desde la estación de Luzarches, no se sirven las paradas "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" y "Gare de Goussainville".