Noticias similares

La línea 31, una ruta más rápida y con vía dedicada.

1. Acceso más directo y rápido al centro comercial Carré Sénart en 10 minutos desde la estación Savigny Nandy, gracias a la creación de un carril dedicado.

2. Un servicio más fino a Savigny-le-Temple con la creación de 4 nuevas paradas:

8 de mayo de 1945 (Sentencia del Ciudadano)

Espejo de agua (nuevo tope)

El parque

Los institutos

3. Traslado de las antiguas paradas de la línea 31 a las líneas 32 y 33