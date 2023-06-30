Noticias similares

La línea 31, una ruta más rápida y con vía dedicada.
1. Acceso más directo y rápido al centro comercial Carré Sénart en 10 minutos desde la estación Savigny Nandy, gracias a la creación de un carril dedicado.
2. Un servicio más fino a Savigny-le-Temple con la creación de 4 nuevas paradas:
- 8 de mayo de 1945 (Sentencia del Ciudadano)
- Espejo de agua (nuevo tope)
- El parque
- Los institutos
3. Traslado de las antiguas paradas de la línea 31 a las líneas 32 y 33
- Boileau
- Paul Verlaine
- Haiettes Elsa Triolet
- Berthelot
- Cevennes
Nuevo servicio para las líneas 32 y 33
- Estas líneas ocupan las antiguas paradas de la línea 31.
- La parada "Les Îles" se traslada a la rue Pierre Mendès France
- Las siguientes sentencias quedan anuladas y aplazadas:
- Garona
- Chantereine
- Rougeau
- Antigua parada Miroir d'Eau
- El granero
- Los Olmos