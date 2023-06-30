Noticias similares

¡Tu red de contactos está evolucionando a partir del 24 de julio!

Descubre los cambios en las líneas 31, 32 y 33, a partir del 24 de julio.

La línea 31, una ruta más rápida y con vía dedicada.

1. Acceso más directo y rápido al centro comercial Carré Sénart en 10 minutos desde la estación Savigny Nandy, gracias a la creación de un carril dedicado.

2. Un servicio más fino a Savigny-le-Temple con la creación de 4 nuevas paradas:

  • 8 de mayo de 1945 (Sentencia del Ciudadano)
  • Espejo de agua (nuevo tope)
  • El parque
  • Los institutos

3. Traslado de las antiguas paradas de la línea 31 a las líneas 32 y 33

  • Boileau
  • Paul Verlaine
  • Haiettes Elsa Triolet
  • Berthelot
  • Cevennes
Nuevo servicio para las líneas 32 y 33

  1. Estas líneas ocupan las antiguas paradas de la línea 31.
  2. La parada "Les Îles" se traslada a la rue Pierre Mendès France
  3. Las siguientes sentencias quedan anuladas y aplazadas:
  • Garona
  • Chantereine
  • Rougeau
  • Antigua parada Miroir d'Eau
  • El granero
  • Los Olmos
Mapa de las nuevas líneas 31, 32 y 33

Plan general de las líneas.

