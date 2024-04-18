La renumeración de tus líneas va acompañada de un nuevo código SMS

Desde el lunes 22 de abril, para que todo esté en orden, envía "BUS" + el número de la línea que tomas al 93100.

Ejemplos: BUS5134, BUS5197,... o SOIR51 para el autobús vespertino

El ticket SMS siempre es válido durante 1 hora sin transbordos. El precio se mantiene sin cambios, al precio del billete de embarque, es decir, 2,50 €.

(+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado. El precio del billete se debe a tu factura telefónica).

Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free