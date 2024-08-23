Desde el lunes 2 de septiembre para que esté en orden, envía "BUS" + el número de la línea que vas a usar al 93100.
Ejemplos: BUS4401, BUS4439, SOIR44 para el autobús nocturno, TAD44 para transporte de respuesta a la demanda y BUS9102 y BUS9103 para las líneas 9102 y 9103.
El Billete de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual. Solo tienes que enviar "BUS" + el número de la línea en 93 100 y recibirás un billete en forma de SMS. Se te cargará a tu factura del móvil.
Válido por 1 hora sin transferencia al precio de un billete de acceso a bordo (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados).
Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.
Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web iledefrancemobilités.fr sección de Tarifas.