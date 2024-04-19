La renumeración de tus líneas va acompañada de un nuevo código SMS

Desde el lunes 29 de abril, para que esté en orden, envía "BUS" + el número de la línea que tomas al 93100.

Ejemplos:

BUS3301, BUS3307,...

BUSEXP46 para la Línea Exprés 46

SOIR33 para el autobús vespertino

TAD 33 para transporte de respuesta a la demanda

El ticket SMS siempre es válido durante 1 hora sin transbordos. El precio se mantiene sin cambios, al precio del billete de embarque, es decir, 2,50 €.

(+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado. El precio del billete se debe a tu factura telefónica).

Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free