La renumeración de tus líneas va acompañada de un nuevo código SMS
Desde el lunes 29 de abril, para que esté en orden, envía "BUS" + el número de la línea que tomas al 93100.
Ejemplos:
- BUS3301, BUS3307,...
- BUSEXP46 para la Línea Exprés 46
- SOIR33 para el autobús vespertino
- TAD 33 para transporte de respuesta a la demanda
El ticket SMS siempre es válido durante 1 hora sin transbordos. El precio se mantiene sin cambios, al precio del billete de embarque, es decir, 2,50 €.
(+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado. El precio del billete se debe a tu factura telefónica).
Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free