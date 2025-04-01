Los encontrarás a pocos metros de tu estación:
- Estación Meulan-Hardricourt: un refugio seguro con 10 plazas.
- Estación Thun-le-Paradis: un refugio seguro con 10 plazas.
- Estación de Triel-sur-Seine: un refugio seguro con 20 plazas.
- Estación de Vaux-sur-Seine: un refugio seguro con 10 plazas.
Estos espacios son seguros y cuentan con un sistema de protección por vídeo, para que tu moto pueda esperarte con total seguridad. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¿Cómo acceder a él?
Los aparcamientos son gratuitos para quienes tengan un pase anual válido de transporte público (Navigo, tarifa Navigo senior, Imagine R).
Para quienes no disponen de un pase anual de transporte público, hay tres fórmulas de suscripción disponibles:
- Pase diario: 2 €
- Suscripción mensual: 10 €
- Cuota anual: 30 €
Ve directamente a la página de abajo para suscribirte.