Noticias similares

¿No saldrías sin tus llaves?

No subas sin validar

¿No saldrías sin tus llaves? ¡No subas sin validar!

¿No saldrías sin tus llaves? ¡No subas sin validar! Adoptar el reflejo de validación significa ayudar a mejorar la oferta de transporte comunicando tus hábitos de viaje.

"Hola señora, hola señor, gracias por validar"

Seguro que ya has oído esta frase antes al subir a un autobús.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado para qué sirve la validación?

¿Cuál es el propósito de validar?

Al validar tu billete, indicas que estás a bordo del autobús.

Cuando validas tu pase Navigo, nos permite contar el número de pasajeros a bordo de los autobuses y así ajustar la oferta si es necesario.

NO VALIDES, ¿cuál es el riesgo?

Además de que no te cuentan, estás expuesto a una multa.

Así que tener tu ticket es bueno, ¡validarlo es mejor!

Una señora validando su billete

Así que tener tu ticket es bueno, ¡validarlo es mejor! ¡Abraza la #ReflexeValidation!

