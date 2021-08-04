Noticias similares

¿No saldrías sin tus llaves? ¡No subas sin validar! Adoptar el reflejo de validación significa ayudar a mejorar la oferta de transporte comunicando tus hábitos de viaje. #REFLEXEVALIDATION
"Hola señora, hola señor, gracias por validar"
Seguro que ya has oído esta frase antes al subir a un autobús.
Pero, ¿alguna vez te has preguntado para qué sirve la validación?
¿Cuál es el propósito de validar?
Al validar tu billete, indicas que estás a bordo del autobús.
Cuando validas tu pase Navigo, nos permite contar el número de pasajeros a bordo de los autobuses y así ajustar la oferta si es necesario.
NO VALIDES, ¿cuál es el riesgo?
Además de que no te cuentan, estás expuesto a una multa.
Así que tener tu ticket es bueno, ¡validarlo es mejor!
Una señora validando su billete