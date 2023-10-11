Transporte compartido gratuito el 18 de septiembre en Île-de-France durante las huelgas

¿Cómo hacerlo?

Eres un conductor

Descargue y regístrese sin demora en una de nuestras plataformas asociadas de coche compartido (Karos, Mobicoop y Blablacar Daily) para ofrecer compartir su vehículo.

Cada viaje es remunerado de forma ventajosa gracias a una subvención especial concedida por Île-de-France Mobilités. Así que, dependiendo de la distancia recorrida, puedes ganar hasta 4,50 € por viaje.

Eres un pasajero

Desde la app Île-de-France Mobilités (en la App Store o Google Play) o en la sección Cómo desplazarse de la web de Île-de-France Mobilités, encontrarás la lista de viajes compartidos que corresponden a tus necesidades. El resultado especifica el operador del coche compartido, el lugar de recogida, los horarios de salida y el tiempo de viaje.

Una vez que hayas tomado tu decisión, la aplicación de Île-de-France Mobilités te redirige a la web del socio correspondiente, que finaliza la reserva y te pone en contacto con el conductor.

Durante las huelgas, Île-de-France Mobilités compensa al conductor: no hay nada que pagar, ¡viajar en coche compartido es gratis para todos!