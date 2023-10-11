Transporte compartido gratuito el 18 de septiembre en Île-de-France durante las huelgas
Île-de-France Mobilités ofrece coche compartido a residentes de Île-de-France
Para ayudar a los residentes de Île-de-France a desplazarse el jueves 18 de septiembre, Île-de-France Mobilités ofrece coche compartido y aumenta la subvención para los conductores, en colaboración con Karos, Mobicoop y Blablacar Daily.
Jueves, 18 de septiembre de 2025, principales interrupciones en el transporte: Île-de-France Mobilités ofrece coche compartido a residentes de Île-de-France. Incluso sin suscripción a Navigo. ¿Conductor? Regístrate con uno de nuestros 3 socios: BlablaCarDaily, Karos y Ynstant. Tu subvención aumenta hasta 4,50 € por pasajero. ¿Pasajero? Encuentra tu ruta gratuita en la web o app de Île-de-France Mobilités
¿Cómo hacerlo?
Eres un conductor
Descargue y regístrese sin demora en una de nuestras plataformas asociadas de coche compartido (Karos, Mobicoop y Blablacar Daily) para ofrecer compartir su vehículo.
Cada viaje es remunerado de forma ventajosa gracias a una subvención especial concedida por Île-de-France Mobilités. Así que, dependiendo de la distancia recorrida, puedes ganar hasta 4,50 € por viaje.
Eres un pasajero
Desde la app Île-de-France Mobilités (en la App Store o Google Play) o en la sección Cómo desplazarse de la web de Île-de-France Mobilités, encontrarás la lista de viajes compartidos que corresponden a tus necesidades. El resultado especifica el operador del coche compartido, el lugar de recogida, los horarios de salida y el tiempo de viaje.
Una vez que hayas tomado tu decisión, la aplicación de Île-de-France Mobilités te redirige a la web del socio correspondiente, que finaliza la reserva y te pone en contacto con el conductor.
Durante las huelgas, Île-de-France Mobilités compensa al conductor: no hay nada que pagar, ¡viajar en coche compartido es gratis para todos!
¿Cómo encontrar un coche compartido cerca de ti?
Las rutas de coche compartido disponibles por todos los operadores pueden consultarse directamente mediante la búsqueda de rutas en la aplicación Île-de-France Mobilités y en la web iledefrance-mobilites.fr.
Desde septiembre de 2021, las personas que tienen una cuenta de Île-de-France Mobilités y eligen una ruta de coche compartido en la aplicación Île-de-France Mobilités son redirigidas directamente a la aplicación de los operadores y pueden conectarse sin necesidad de suscribirse a otra cuenta ni volver a introducir sus datos personales. El recorrido es más suave y rápido.