¡El metro MF19 circula por la línea 10!

¡Rueda! El primer tren del MF19, esta nueva generación de metro que cambiará la comodidad diaria de millones de pasajeros en la región de París y continuará la modernización del metro de París, está ahora en servicio en la línea 10.

¿Qué es el MF19?

Este es el nombre del nuevo metro que circulará por ocho líneas del metro de Île-de-France.

Esto es, sencillamente, el nuevo estándar para el metro en Île-de-France. Inclusiva, cómoda, fiable, pondrá la tecnología al servicio de los pasajeros.

¿Te lo presentamos?