¡El metro MF19 circula por la línea 10!
¡Rueda! El primer tren del MF19, esta nueva generación de metro que cambiará la comodidad diaria de millones de pasajeros en la región de París y continuará la modernización del metro de París, está ahora en servicio en la línea 10.
¿Qué es el MF19?
Este es el nombre del nuevo metro que circulará por ocho líneas del metro de Île-de-France.
Esto es, sencillamente, el nuevo estándar para el metro en Île-de-France. Inclusiva, cómoda, fiable, pondrá la tecnología al servicio de los pasajeros.
¿Te lo presentamos?
El MF19 en la línea 10 del metro, en fotos
El MF19: ¿qué líneas de metro estarán equipadas?
La línea 10 de metro es la primera en ser equipada, seguida en 2026 por las líneas 7bis, 3bis y la línea 13 en 2027.
Entonces:
- Línea 12 en 2028
- Línea 8 en 2029
- Línea 3 en 2031
- Línea 7 en 2033
Infografía que presenta el nuevo metro MF19 de Île-de-France Mobilités: imagen de un tren azul claro en la estación. El sistema visual detalla sus características: metro ferroviario con frenos eléctricos, trenes de 4 a 5 coches (61 a 77,5 m), puesta en marcha gradual desde finales de 2025 en la línea 10 y luego en las líneas 3, 7, 8, 12, 13, 7bis y 3bis. Pedido de 410 trenes por 2.900 millones de euros. Mayor accesibilidad con puertas ensanchadas, zonas para sillas de ruedas, información audiovisual y de audio. Equipos distintivos: ventilación refrigerada, protección de vídeo y enchufes USB a bordo.
El MF19, ¿qué comodidad tiene para los pasajeros?
En la línea 10, los trenes MF19 están equipados con una versión llamada "comfort". ¿Qué significa eso?
Ofrecen 146 asientos (102 fijos y 44 asientos elevables) de un total de 586 asientos (828 en plena hora punta).
Una configuración que también se adoptará en las líneas 3 y 12.
¿Y en las líneas 7, 8 y 13?
Muy concurrido, el metro se ofrecerá en una versión llamada "capacidad", diseñada para optimizar las plazas de pie.
En términos concretos, esto significa que en sus líneas habrá ligeramente menos asientos (122 asientos, es decir, 90 asientos fijos y 32 asientos elevables) para optimizar los desplazamientos.
¿Cuáles son las nuevas características para la comodidad de los pasajeros?
Ventilación refrigerada, iluminación adaptada, asientos ergonómicos, información audiovisual y visual en tiempo real para los pasajeros, enchufes de protección USB y de vídeo, espacio reservado para personas con movilidad reducida (PRM):el metro está diseñado para la comodidad de todos.
Y por cierto, ¿qué significa "MF19"?
Este es el acrónimo algo bárbaro de Matériel Fer call for licits 2019.
¿Por qué la palabra hierro ?
Se refiere al tipo de circulación: estos trenes circulan por vías férreas y bogies, es decir, tranvías colocados bajo cada vagón, a los que se fijan las ruedas, a diferencia de los metros con neumáticos de goma, como el MP14, por ejemplo.
¿Por qué el número 19 ?
Simplemente corresponde al año en que se lanzó la convocatoria: 2019.
¿Qué es un bogie? Bogie: sustantivo masculino, estructura situada bajo un tren que contiene las ruedas y permite una conducción estable