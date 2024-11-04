"Metro para todos", para una Île-de-France accesible a todos los viajeros

En Île-de-France, 4 de cada 10 personas están, temporal o permanentemente, discapacitadas.

El transporte público, pilar de igualdad de oportunidades y calidad de vida en la ciudad, debe garantizar un acceso simplificado a la vida social, los estudios y el empleo para todos, adaptando los servicios de movilidad colectiva a la realidad y a las diversas necesidades de todos los pasajeros.

Padres con carritos, personas mayores (el 14,7% de los residentes de Île-de-France tendrán más de 65 años en 2027, es decir, más de un millón de personas), niños pequeños, viajeros con equipaje, mujeres embarazadas: más allá de la discapacidad, la accesibilidad en el transporte beneficia a todos los viajeros, desde jóvenes hasta mayores.