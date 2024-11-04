"Metro para todos", para una Île-de-France accesible a todos los viajeros
En Île-de-France, 4 de cada 10 personas están, temporal o permanentemente, discapacitadas.
El transporte público, pilar de igualdad de oportunidades y calidad de vida en la ciudad, debe garantizar un acceso simplificado a la vida social, los estudios y el empleo para todos, adaptando los servicios de movilidad colectiva a la realidad y a las diversas necesidades de todos los pasajeros.
Padres con carritos, personas mayores (el 14,7% de los residentes de Île-de-France tendrán más de 65 años en 2027, es decir, más de un millón de personas), niños pequeños, viajeros con equipaje, mujeres embarazadas: más allá de la discapacidad, la accesibilidad en el transporte beneficia a todos los viajeros, desde jóvenes hasta mayores.
"Metro para todos": un proyecto colectivo ambicioso y necesario
Aunque el 100% de las líneas de metro son actualmente accesibles para personas con discapacidades intelectuales, visuales y auditivas, algunas siguen siendo inadecuadas para personas con movilidad reducida y la realidad diaria de muchos pasajeros.
Con el proyecto "Metro para todos", declarado una causa regional importante en 2024, Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, desea afrontar el complejo reto de hacerla accesible.
Estimado en 20.000 millones de euros en 20 años, la transformación del metro de París, en algunos lugares con más de cien años, es un proyecto necesario pero espinoso. ¿Para qué? La red histórica está sujeta a muchas dificultades técnicas.
La conferencia "Metro para todos", reflexionando hoy sobre el transporte del mañana
Para dar vida al proyecto, Île-de-France Mobilités organizó la conferencia "Metro para todos" el 10 de octubre de 2024.
Asociaciones de usuarios, operadores, personalidades comprometidas, especialistas en accesibilidad, representantes del Estado y de la Región, todos se sentaron alrededor de la mesa para profundizar en el tema, situar al pasajero en el centro de las reflexiones, reflexionar sobre la viabilidad y financiación de la accesibilidad de la red de metro de Île-de-France.
Los 3 avances del proyecto "Metro para todos"
- Se liberan 1 millón de euros para finalizar el estudio de viabilidad para la accesibilidad de la línea 6 (la primera línea piloto hecha accesible)
- Creación de un comité "Metro para todos" con la Región, la Ciudad de París, los departamentos implicados, la RATP y el Estado para trabajar mano a mano
- Estructuración del enfoque para lanzar los primeros estudios en la línea 6, mano a mano con los socios, con una fase de coconstrucción que se realizará con las asociaciones
¿Y si lo hiciéramos? El caso de la línea 6
La línea 6 del metro, la mítica línea del metro de París que cruza París y coquetea con la Torre Eiffel, fue elegida para un estudio de viabilidad.
Con nueve estaciones elevadas, cuatro semi-subterráneas, siete estaciones subterráneas simples y estaciones subterráneas con un gran número de conexiones como Nation y Charles de Gaulle Étoile, la línea 6 es un ejemplo perfecto para pensar en la accesibilidad del metro, practicando escenarios realistas y soluciones concretas.
Los diferentes escenarios para hacer accesible la línea 6
Para la línea 6, actualmente se están considerando varias opciones, desde la accesibilidad "perlada" (que hace accesible una serie de estaciones consecutivas o dispersas) hasta la accesibilidad completa de la línea.
Estos escenarios se debaten y reflexionan en estrecha colaboración con la ciudad de París, los bomberos, los operadores y los arquitectos de los Bâtiments de France para garantizar la viabilidad del proyecto según los edificios catalogados, la seguridad de los pasajeros, las consecuencias para el tráfico general o los riesgos derivados de la presencia de redes subterráneas de gas y agua.
Proyecto "Metro para todos": los siguientes pasos
Tras una fase inicial de estudio y entrevistas con usuarios, asociaciones y expertos, el proyecto "Metro para Todos" está entrando en una etapa completamente nueva.
A principios de 2025, la consulta con asociaciones y operadores de transporte permitirá perfeccionar un plan de acción antes de lanzar las primeras obras de adaptación, cofinanciadas por el Estado, la región de Île-de-France y la ciudad de París, bajo el liderazgo de Île-de-France Mobilités y el diseño técnico de la RATP.
Un paso decisivo hacia una movilidad más inclusiva
El proyecto "Metro para todos" marca un punto de inflexión histórico en la revolución del transporte de Île-de-France con un objetivo claro: dar a todos el derecho a moverse libremente y con dignidad en Île-de-France.