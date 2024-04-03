Nuevas características para mejorar la información a los pasajeros en Île-de-France
Nuevas líneas y ampliaciones, metros, tranvías y trenes de nueva generación... El transporte público en la región de Île-de-France está siendo modernizado. Una modernización que también afecta a la información de los pasajeros.
¿El objetivo? Permitir que todos planifiquen sus viajes de la mejor manera posible, con información armonizada y en tiempo real a lo largo de toda la red.
Descubre qué hay de nuevo.
Nuevas pantallas 100% accesibles para los andenes del metro
¿Qué tienen en común las estaciones de las líneas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12?
Pronto todos estarán equipados con nuevas vallas publicitarias 100% accesibles en sus plataformas. Un total de 242 estaciones estarán equipadas con estos nuevos carteles para junio de 2024.
Y la primera línea en beneficiarse de esto es la línea 5 del metro, con 44 nuevos carteles ya instalados en sus 22 estaciones.
¿Cuál es la diferencia entre las pantallas antiguas y las nuevas?
Estas nuevas pantallas estarán equipadas con:
- Tiempo de espera entre las próximas dos metros,
- La visualización de información de tráfico en tiempo real,
- Información 100% accesible (con una fuente aumentada, contrastes y definición mejorados, y mejor entrega de mensajes de audio informativos).
Nuevas terminales de información al aire libre para autobuses en Île-de-France
El 3 de abril de 2024, en la última reunión del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités, se votó un programa para renovar las terminales externas de información de autobuses para toda la región.
¿El objetivo? Ofrecer información armonizada para los pasajeros en toda la red de Île-de-France y reemplazar gradualmente cerca de 9.000 estaciones de carga entre 2025 y 2032 (de las 10.000 estaciones existentes).
¿Renovación de las terminales de autobuses en Île-de-France: qué cambiará?
En estas nuevas pantallas aparecerá información diferente:
- El tiempo de espera antes del siguiente autobús y el segundo,
- Las multitudes a bordo de los autobuses que se acercaban ,
- Mensajes de información de tráfico en caso de interrupciones imprevistas.
La app Île-de-France Mobilités, la aplicación que simplifica tu vida en el transporte
La aplicación Île-de-France Mobilités es la aplicación esencial para facilitar la vida al transporte público en Île-de-France con:
- Un cálculo de rutas,
- Información de tráfico en tiempo real,
- Los horarios y mapas de las diferentes líneas,
- La compra de billetes desmaterializados,
- O la posibilidad de recargar tu pase Navigo.
Y en las últimas semanas, además de calcular las rutas de transporte público, coche compartido y ciclismo, también puedes calcular tus rutas de intermodalidad con bicicleta.
¿Qué es la intermodalidad?
La intermodalidad es el hecho de cambiar los modos de transporte en la misma ruta.
Por ejemplo : coge tu bici desde casa hasta la estación de tren más cercana y luego coge el metro para llegar a tu destino.