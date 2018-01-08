Consulta pública adicional para la ampliación del Tranvía 13 Express
El contexto
Declarado servicio público en 2014, el Tranvía 13 Express está destinado a mejorar el desplazamiento por las Yvelines mediante este modo fiable y eficiente que transportará a 38.500 pasajeros al día. Asumirá parcialmente la línea ferroviaria existente de la Grande Ceinture (GC).
Esta nueva línea pretende facilitar el viaje entre el norte y el sur para los habitantes del departamento ofreciendo un enlace rápido, regular y fiable, sin pasar por París, entre los principales centros de empleo del departamento. Se ofrecerán muchas conexiones con los trenes A, C, L, J, U y N.
Ruta de la línea exprés del tranvía 13
Los trabajos en la primera fase del proyecto entre Saint-Cyr y Saint-Germain comenzaron en febrero de 2017. En cuanto a la fase 2, que consiste en extender este primer tramo hacia el norte hasta Achères, las conclusiones de una investigación pública inicial en 2014 llevaron a realizar estudios adicionales para validar la viabilidad de una ruta urbana alternativa, que sería mucho más ventajosa en términos de servicio y tráfico de pasajeros, en particular con la conexión con las líneas A y J en la estación de Poissy.
La presentación de esta nueva ruta comenzó con una consulta adicional en 2016 y ahora continúa con una investigación pública, el último paso previo a la declaración de utilidad pública.
Una única investigación pública adicional del 8 de enero al 9 de febrero de 2018
El principal objetivo de este procedimiento es ofrecer a los habitantes de los municipios implicados (Achères, Saint-Germain-en-Laye, Poissy) una presentación clara de las ventajas y desventajas que induce la ruta alternativa en comparación con la ruta propuesta inicialmente en 2014. La nueva ruta planea atravesar el centro de Poissy (estación RER de Poissy, Los distritos de La Bruyère, Saint-Exupéry y el futuro distrito de Rouget de Lisle), que es más denso y concurrido que la estación prevista como parte de la ruta inicial. El impacto de esta ruta ha sido estudiado desde todos los ángulos.
La encuesta también se centrará en la compatibilidad del plan urbano local de la ciudad de Saint-Germain-en-Laye.
¿Cómo participar?
Para obtener información y dar tu opinión, es posible:
- se expresan en los registros disponibles en el ayuntamiento, en la prefectura de Yvelines o en la página web de tram13.express.phase2.enquetepublique.net tras consultar el expediente adicional de la investigación pública
- participó en la reunión pública organizada el 11 de enero de 2018 a las 19:30 en el teatro municipal de Poissy
- intercambio con los miembros de la comisión de investigación durante las sesiones organizadas en Poissy, Saint-Germain-en-Laye y Achères entre el 17 de enero y el 9 de febrero de 2018
- escribe por correo o correo electrónico a la Junta de Investigación
Al final de la encuesta, los resultados obtenidos contribuirán a que el prefecto elija una de las dos rutas propuestas, para declararla de utilidad pública.
Toda la información práctica puede encontrarse en el folleto, cartel y brochure de la investigación pública, disponibles para su descarga a continuación.
El proyecto de ampliación en un vistazo
La ruta de la ampliación del Tranvía 13 Express conectará Achères-Ville con Saint-Germain Grande Ceinture para 2026. Se planifican varias estaciones, 4 para la ruta inicial (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Grande Ceinture, Achères-Chêne-Feuillu, Achères-Ville) y 6 para la ruta urbana alternativa (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC, Achères-Chêne-Feuillu, Achères-Ville).
Los propietarios de este proyecto son Île-de-France Mobilités (coordinación general del proyecto), SNCF Réseau (red ferroviaria nacional) y SNCF Mobilités (mantenimiento de los edificios de las estaciones).
La infraestructura, es decir, 250 millones de euros. Los tranvías, es decir, 52,8 millones de euros. Operaciones, costes proyectados en proceso de consolidación
El proyecto está financiado por el Estado con un 16,8%, la región de Île-de-France con un 53,2% y el Departamento de Yvelines con un 30%, por un importe de 250 millones de euros. El material rodante, que representa 11 trenes nuevos por una inversión de 53 millones de euros, y la operación están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.