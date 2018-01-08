Consulta pública adicional para la ampliación del Tranvía 13 Express

El contexto

Declarado servicio público en 2014, el Tranvía 13 Express está destinado a mejorar el desplazamiento por las Yvelines mediante este modo fiable y eficiente que transportará a 38.500 pasajeros al día. Asumirá parcialmente la línea ferroviaria existente de la Grande Ceinture (GC).

Esta nueva línea pretende facilitar el viaje entre el norte y el sur para los habitantes del departamento ofreciendo un enlace rápido, regular y fiable, sin pasar por París, entre los principales centros de empleo del departamento. Se ofrecerán muchas conexiones con los trenes A, C, L, J, U y N.