Navigo Liberté +: ¡es oficial, te encanta!
Navigo Liberté +: ¡ya tiene 1 millón de suscriptores!
Conoces Navigo Liberté +: es esta suscripción la que te permite viajar sin restricciones a cualquier parte de Île-de-France, a una tarifa preferencial, usando todos los medios de transporte. Perfectamente adaptado a los usos de viajeros ocasionales, Navigo Liberté + ha encontrado su audiencia, con ahora 1 millón de suscriptores.
Navigo Liberté + en cuatro argumentos clave:
- - 20% en todos tus viajes: Navigo Liberté + cuesta 1,99 € por un viaje en metro/tren/RER (frente a 2,50 €) y 1,60 € por trayecto en autobús/tranvía (frente a 2 €)
- Una conexión gratuita, es decir, un viaje en autobús hasta la estación de tren, luego desde la estación hasta París y un cambio de metro cuesta solo 1,99 €
- Un domicilio directo el día 15 del mes siguiente, solo en viajes realizados
- Un ticket que sigue siendo válido, sin recargar, en cualquier parte de la región, pero sin tener que pagar una tarifa fija cada mes
Navigo Liberté +: ¿qué opinan sus suscriptores?
1 millón de suscriptores es maravilloso. ¡Pero los suscriptores felices son aún mejores! Así que, para saberlo, hicimos muchas preguntas a 20.500 suscriptores que se suscribieron al servicio Navigo Liberté + entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025.
Entonces, ¿qué te parece el Navigo Liberté +?
¡Te gusta mucho, al parecer! Con 9 de cada 10 nuevos suscriptores completamente satisfechos con esta entrada y 7 de cada 10 que la recomendarían a sus amigos y familiares. En cuanto a suscribirse al servicio: 8 de cada 10 suscriptores lo encontraron sencillo.
Lo que nos resulta especialmente satisfactorio es que Navigo Liberté + parece satisfacer las necesidades de los viajeros ocasionales: mientras que el 78% de los suscriptores usan el transporte público menos de 3 veces por semana, principalmente para usar la red ferroviaria (metro y RER), el 30% ha utilizado más el transporte público desde que se suscribieron a Navigo Liberté +.
Antiguos usuarios del billete de cartón
El 70% de los nuevos suscriptores son antiguos usuarios del billete de cartón y el mismo porcentaje ha superado la fase de suscripción gracias a la libertad del pago por uso, ya que, a diferencia del folleto de billetes, no hay anticipo que hacer, solo los viajes realizados se facturan el mes siguiente.
¡Île-de-France es tuya!
La extensión de la validez de Navigo Liberté + a toda Île-de-France parece haberte convencido: el 53% de los encuestados dice que aprecia la libertad de poder viajar a cualquier parte de la región, independientemente del medio de transporte.
La encuesta también muestra una tasa de satisfacción muy alta entre los habitantes de los suburbios exteriores, con una puntuación media de 9,4 sobre 10, incluyendo 9 sobre 10 por el atractivo precio que permite cruzar Île-de-France por un máximo de 1,99 €.
La simplificación de las tarifas de transporte continúa
La ampliación de Navigo Liberté + a toda la región de Île-de-France forma parte de un proceso de simplificación de las tarifas de transporte que se lleva llevando a cabo desde 2016.