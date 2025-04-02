Navigo Liberté +: ¡es oficial, te encanta!

Entonces, ¿qué te parece el Navigo Liberté +?

¡Te gusta mucho, al parecer! Con 9 de cada 10 nuevos suscriptores completamente satisfechos con esta entrada y 7 de cada 10 que la recomendarían a sus amigos y familiares. En cuanto a suscribirse al servicio: 8 de cada 10 suscriptores lo encontraron sencillo.

Lo que nos resulta especialmente satisfactorio es que Navigo Liberté + parece satisfacer las necesidades de los viajeros ocasionales: mientras que el 78% de los suscriptores usan el transporte público menos de 3 veces por semana, principalmente para usar la red ferroviaria (metro y RER), el 30% ha utilizado más el transporte público desde que se suscribieron a Navigo Liberté +.

Antiguos usuarios del billete de cartón

El 70% de los nuevos suscriptores son antiguos usuarios del billete de cartón y el mismo porcentaje ha superado la fase de suscripción gracias a la libertad del pago por uso, ya que, a diferencia del folleto de billetes, no hay anticipo que hacer, solo los viajes realizados se facturan el mes siguiente.

¡Île-de-France es tuya!

La extensión de la validez de Navigo Liberté + a toda Île-de-France parece haberte convencido: el 53% de los encuestados dice que aprecia la libertad de poder viajar a cualquier parte de la región, independientemente del medio de transporte.

La encuesta también muestra una tasa de satisfacción muy alta entre los habitantes de los suburbios exteriores, con una puntuación media de 9,4 sobre 10, incluyendo 9 sobre 10 por el atractivo precio que permite cruzar Île-de-France por un máximo de 1,99 €.