Simplificación de las tarifas de transporte en Île-de-France
Desde 2015, la revolución de la venta de billetes está en marcha para facilitar los viajes de los residentes de Île-de-France
Desclasificación del pase Navigo, nacimiento de los pases Easy y Liberté+ en 2019, en 2022, despliegue del escudo tarifario con billetes de origen/destino limitados a un máximo de 5 €, y llegada de los billetes en vuestros smartphones Android, y luego en smartphones Apple en 2024.
En 2025, la revolución continúa, con:
- Simplificación de las tarifas de transporte para viajeros ocasionales: donde se podían ofrecer 50.000 tarifas diferentes, el 1 de enero de 2025 solo habrá dos.
- La ampliación del paso Navigo Liberté+ a toda Île-de-France
Dos entradas y un precio idéntico para todos los residentes de Île-de-France
El 1 de enero de 2025 se ofrecerán dos entradas que reemplazarán a todas las demás.
- ¿Vas en tren, RER o metro? Un viaje te costará ahora 2,50 €, independientemente de tu destino, incluso si vas al otro lado de Île-de-France
- ¿Vas en autobús o en tranvía? Tu viaje pagará 2 €, independientemente de tu destino
Por favor, ten en cuenta :
- El billete Metro-Tren-RER solo es válido en líneas de metro, tren y RER
- El billete de autobús-tranvía solo es válido en líneas de autobús y tranvía
- Si haces transbordo entre el RER y el autobús, por ejemplo, necesitarás 2 billetes
- Estas dos entradas también estarán disponibles a un precio reducido para el público que actualmente tiene derecho a descuentos
Navigo Liberté+ válido en todo Île-de-France
Desde el 1 de enero de 2025, viaja a cualquier parte de Île-de-France con tu pase Navigo.
Toma el tren, metro, tranvía, autobús o RER libremente: ¡disfrutas de tarifas ventajosas y conexiones gratuitas, independientemente del medio de transporte que elijas!
Con Navigo Liberté+:
- el billete Metro-Tren-RER cuesta 1,99 €
- el billete de autobús-tranvía cuesta 1,60 €
- la conexión entre autobús o tranvía con el metro, tren o RER es gratuita
Liberté+ en tu smartphone en la primavera de 2025
Inicialmente, Navigo Liberté+ solo está disponible en una tarjeta Navigo, pero en la primavera de 2025 podrás cargarla y usarla directamente desde tu smartphone Android e iOS.
¿Ya tienes un pase Navigo Liberté+?
¡Buenas noticias! No tienes que hacer nada para beneficiarte de su validez en toda la red, no necesitas cambiar de tarjeta.
2 entradas nuevas, 3 millones de ganadores
- Con estas nuevas tarifas, 3 millones de usuarios ocasionales de autobuses, trenes y RER pagarán menos, reduciendo a la mitad el precio por viajes muy largos
- El precio es el mismo dondequiera que viajes en Île-de-France, y los residentes de Île-de-France podrán explorar su región a bajo precio y descubrir sus numerosos tesoros
¿Por qué esta reforma de las tarifas de transporte en Île-de-France?
Esta revolución del ticketing tiene tres objetivos, en el corazón mismo de la misión de servicio público de Île-de-France Mobilités.
1. Garantizar la cohesión social y territorial en Île-de-France
- Esta reforma permite completar la lógica de la deszonificación de la región de Île-de-France iniciada por el paso único Navigo
- El mismo precio para todos los residentes de Île-de-France: los residentes de los suburbios exteriores, que tienen menos transporte, pagarán el mismo precio que quienes se benefician del metro al pie de su casa
- Supone el fin de las fronteras geográficas y las barreras financieras para el uso del transporte
2. Ecología
- Esta reforma fomentará un mayor uso del transporte público, especialmente en los suburbios periféricos
- Apoya nuestro objetivo establecido en el Plan de Movilidad 2030, liderado por Île-de-France Mobilités: -15% de los coches particulares en circulación (2 millones menos por día)
3. Simplificación
- Esta reforma permite poner fin a las absurdidades creadas por las 50.000 tarifas y las "trampas de tarifas" (por ejemplo, en La Défense entre el metro y el RER o en Massy, entre el RER B y el C), que se perciben como injusticias
- Simplificación para la compra de entradas en aplicaciones y máquinas expendedoras
- Mejor recepción para los visitantes
¿Y si sigo teniendo Tickets+ y Origen/Destino?
Si aún tienes billetes t+ en tu móvil, tus billetes Easy Pass o Origin/Destination en el bolsillo, siguen siendo válidos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, asegúrate de usarlos rápidamente: los tickets magnéticos irán desapareciendo gradualmente y cada vez más validadores dejarán de aceptarlos.
Los billetes a bordo de los autobuses seguirán disponibles por un precio de 2,50 €.
Una simplificación que también se aplica a las entradas para visitantes
- El Día de Navigo todas las zonas es de 12 €,en lugar de 20,60 € (sin acceso a aeropuertos)
- Tarifa de aeropuerto único a 13 €, válida para ambos aeropuertos (Roissy Charles-de-Gaulle y Orly), con salida de toda Île-de-France
- Visita a París a 29,90 €, incluyendo acceso a aeropuertos y descuentos en sitios y monumentos parisinos, como el Museo Grévin, los Inválidos o el Palacio de Versalles