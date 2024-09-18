Simplificación de las tarifas de transporte en Île-de-France

Desde el 1 de enero de 2025, viaja a cualquier parte de Île-de-France con tu pase Navigo.

Toma el tren, metro, tranvía, autobús o RER libremente: ¡disfrutas de tarifas ventajosas y conexiones gratuitas, independientemente del medio de transporte que elijas!

Con Navigo Liberté+: