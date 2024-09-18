Simplificación de las tarifas de transporte en Île-de-France

Desde 2015, la revolución de la venta de billetes está en marcha para facilitar los viajes de los residentes de Île-de-France

Desclasificación del pase Navigo, nacimiento de los pases Easy y Liberté+ en 2019, en 2022, despliegue del escudo tarifario con billetes de origen/destino limitados a un máximo de 5 €, y llegada de los billetes en vuestros smartphones Android, y luego en smartphones Apple en 2024.

En 2025, la revolución continúa, con:

  • Simplificación de las tarifas de transporte para viajeros ocasionales: donde se podían ofrecer 50.000 tarifas diferentes, el 1 de enero de 2025 solo habrá dos.
  • La ampliación del paso Navigo Liberté+ a toda Île-de-France

Dos entradas y un precio idéntico para todos los residentes de Île-de-France

El 1 de enero de 2025 se ofrecerán dos entradas que reemplazarán a todas las demás.

  • ¿Vas en tren, RER o metro? Un viaje te costará ahora 2,50 €, independientemente de tu destino, incluso si vas al otro lado de Île-de-France
  • ¿Vas en autobús o en tranvía? Tu viaje pagará 2 €, independientemente de tu destino

Por favor, ten en cuenta :

  • El billete Metro-Tren-RER solo es válido en líneas de metro, tren y RER
  • El billete de autobús-tranvía solo es válido en líneas de autobús y tranvía
  • Si haces transbordo entre el RER y el autobús, por ejemplo, necesitarás 2 billetes
  • Estas dos entradas también estarán disponibles a un precio reducido para el público que actualmente tiene derecho a descuentos

Navigo Liberté+ válido en todo Île-de-France

Liberté+ toda Île-de-France

Desde el 1 de enero de 2025, viaja a cualquier parte de Île-de-France con tu pase Navigo.

Toma el tren, metro, tranvía, autobús o RER libremente: ¡disfrutas de tarifas ventajosas y conexiones gratuitas, independientemente del medio de transporte que elijas!

Con Navigo Liberté+:

  • el billete Metro-Tren-RER cuesta 1,99 €
  • el billete de autobús-tranvía cuesta 1,60 €
  • la conexión entre autobús o tranvía con el metro, tren o RER es gratuita
Evolución de los precios de las entradas el 2 de enero de 2025

Liberté+ en tu smartphone en la primavera de 2025

Inicialmente, Navigo Liberté+ solo está disponible en una tarjeta Navigo, pero en la primavera de 2025 podrás cargarla y usarla directamente desde tu smartphone Android e iOS.

¿Ya tienes un pase Navigo Liberté+?

¡Buenas noticias! No tienes que hacer nada para beneficiarte de su validez en toda la red, no necesitas cambiar de tarjeta.

2 entradas nuevas, 3 millones de ganadores

  • Con estas nuevas tarifas, 3 millones de usuarios ocasionales de autobuses, trenes y RER pagarán menos, reduciendo a la mitad el precio por viajes muy largos
  • El precio es el mismo dondequiera que viajes en Île-de-France, y los residentes de Île-de-France podrán explorar su región a bajo precio y descubrir sus numerosos tesoros

Para poder ver este vídeo, debe

¿Por qué esta reforma de las tarifas de transporte en Île-de-France?

Esta revolución del ticketing tiene tres objetivos, en el corazón mismo de la misión de servicio público de Île-de-France Mobilités.

1. Garantizar la cohesión social y territorial en Île-de-France

  • Esta reforma permite completar la lógica de la deszonificación de la región de Île-de-France iniciada por el paso único Navigo
  • El mismo precio para todos los residentes de Île-de-France: los residentes de los suburbios exteriores, que tienen menos transporte, pagarán el mismo precio que quienes se benefician del metro al pie de su casa
  • Supone el fin de las fronteras geográficas y las barreras financieras para el uso del transporte

2. Ecología

  • Esta reforma fomentará un mayor uso del transporte público, especialmente en los suburbios periféricos
  • Apoya nuestro objetivo establecido en el Plan de Movilidad 2030, liderado por Île-de-France Mobilités: -15% de los coches particulares en circulación (2 millones menos por día)

3. Simplificación

  • Esta reforma permite poner fin a las absurdidades creadas por las 50.000 tarifas y las "trampas de tarifas" (por ejemplo, en La Défense entre el metro y el RER o en Massy, entre el RER B y el C), que se perciben como injusticias
  • Simplificación para la compra de entradas en aplicaciones y máquinas expendedoras
  • Mejor recepción para los visitantes

¿Y si sigo teniendo Tickets+ y Origen/Destino?

Si aún tienes billetes t+ en tu móvil, tus billetes Easy Pass o Origin/Destination en el bolsillo, siguen siendo válidos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, asegúrate de usarlos rápidamente: los tickets magnéticos irán desapareciendo gradualmente y cada vez más validadores dejarán de aceptarlos.

Los billetes a bordo de los autobuses seguirán disponibles por un precio de 2,50 €.

Una simplificación que también se aplica a las entradas para visitantes

  • El Día de Navigo todas las zonas es de 12 €,en lugar de 20,60 € (sin acceso a aeropuertos)
  • Tarifa de aeropuerto único a 13 €, válida para ambos aeropuertos (Roissy Charles-de-Gaulle y Orly), con salida de toda Île-de-France
  • Visita a París a 29,90 €, incluyendo acceso a aeropuertos y descuentos en sitios y monumentos parisinos, como el Museo Grévin, los Inválidos o el Palacio de Versalles