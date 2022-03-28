Nuevo equipo, soldadura de raíles: las cosas avanzan en el T3b
Nueve tranvías nuevos llegan a la línea T3b
Son nuevos, todos preciosos y realmente cómodos: estos son los nueve nuevos trenes TW03 que se añadirán a partir del lunes 28 de marzo a los 32 trenes que ya circulan por la línea de tranvía T3b.
Modernos, accesibles y más silenciosos, estos trenes TW03 tienen cada uno una capacidad para 300 asientos, incluidos 75 asientos.
Nueve trenes más, encargados en previsión de la extensión de la línea T3b hasta Porte Dauphine, para asegurar el mismo nivel de servicio... ¡a pesar de unos kilómetros más!
Porte d'Asnières: primera soldadura de raíles
En cuanto a infraestructuras y el avance de las obras de ampliación hasta Porte Dauphine, ¡las cosas también están avanzando!
El viernes 18 de marzo se realizó la primera soldadura de raíles en Porte d'Asnières. La primera de una serie muy larga, con un total de 800 soldaduras para llegar al nuevo terminal de la línea T3b, a 3,2 km, con puesta en marcha prevista para principios de 2024.
Un tranvía T3b, múltiples conexiones
En su camino hacia la Porte Dauphine, a lo largo de los Boulevards des Maréchaux, la nueva ruta de la T3b sirve a los distritos 17 y 16, así como a las ciudades de Neuilly-sur-Seine y Levallois-Perret.
También ofrece conexión con el RER C en Porte Dauphine y Porte Maillot, así como con los metros 1, 2 y 3, así como con la estación de autobuses Porte Champerret.
Al final de este proyecto, entre las Portes d'Asnières y el Delfinado, la T3b cubrirá una distancia de aproximadamente 17 km desde la Porte de Vincennes, además de los 12,8 km ya cubiertos al sur por la T3a, desde el Pont du Garigliano hasta la Porte de Vincennes.
El tranvía: un transporte muy urbano, silencioso y respetuoso con el medio ambiente
No contaminantes, silenciosos porque son 100% eléctricos, estos trenes T3b demuestran una vez más el interés del tranvía como un medio de transporte eficiente y cómodo, en el corazón de las ciudades sostenibles.