Nuevo equipo, soldadura de raíles: las cosas avanzan en el T3b

Nueve tranvías nuevos llegan a la línea T3b

Son nuevos, todos preciosos y realmente cómodos: estos son los nueve nuevos trenes TW03 que se añadirán a partir del lunes 28 de marzo a los 32 trenes que ya circulan por la línea de tranvía T3b.

Modernos, accesibles y más silenciosos, estos trenes TW03 tienen cada uno una capacidad para 300 asientos, incluidos 75 asientos.

Nueve trenes más, encargados en previsión de la extensión de la línea T3b hasta Porte Dauphine, para asegurar el mismo nivel de servicio... ¡a pesar de unos kilómetros más!