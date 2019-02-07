Una nueva red de autobuses en París

Campaña de comunicación: Los autobuses en París y los suburbios interiores tienen un nuevo plan
Haz clic en la imagen para ver el dossier de prensa.

Autobús desde París en una nueva ruta

El objetivo es mejorar la calidad del servicio ofrecido a los pasajeros con autobuses más frecuentes y puntuales, mejor distribuidos en todo el territorio, a través de una red más legible con:

  • Una mejor distribución de servicios entre el corazón de París y los distritos (los distritos 19 y 20, por ejemplo, han experimentado fuertes cambios demográficos) y los municipios de la circunvalación interior que están menos atendidos.
  • La creación de 5 nuevas líneas de autobús y nuevos enlaces interdistritales.
  • Una reducción en la duplicación de servicios en ciertos tramos en el corazón de París (ejemplos: entre Gare St-Lazare y Opéra, entre Hôtel de Ville y Louvre Rivoli / Palais Royal).

Además, esta reforma de la red y el desarrollo de las carreteras que conlleva deberían permitir mejorar la regularidad de los autobuses y aumentar su velocidad comercial.

Más información sobre nouveaureseaubusparisien.fr

Nuevo mapa de rutas para los autobuses de París
Nuevo mapa de autobuses de París

Ruta de la nueva línea de autobús de París