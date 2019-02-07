Una nueva red de autobuses en París

El objetivo es mejorar la calidad del servicio ofrecido a los pasajeros con autobuses más frecuentes y puntuales, mejor distribuidos en todo el territorio, a través de una red más legible con:

Una mejor distribución de servicios entre el corazón de París y los distritos (los distritos 19 y 20, por ejemplo, han experimentado fuertes cambios demográficos) y los municipios de la circunvalación interior que están menos atendidos.

La creación de 5 nuevas líneas de autobús y nuevos enlaces interdistritales.

y nuevos enlaces interdistritales. Una reducción en la duplicación de servicios en ciertos tramos en el corazón de París (ejemplos: entre Gare St-Lazare y Opéra, entre Hôtel de Ville y Louvre Rivoli / Palais Royal).

Además, esta reforma de la red y el desarrollo de las carreteras que conlleva deberían permitir mejorar la regularidad de los autobuses y aumentar su velocidad comercial.