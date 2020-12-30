Nochevieja: plan de transporte en la noche del 31 de diciembre de 2020

A petición de la Prefectura de Policía por motivos de orden público, en colaboración con los operadores (RATP, SNCF y Optile), Île-de-France Mobilités está planificando el siguiente plan de transporte para la noche del 31 de diciembre de 2020 :

Metro:

Desde las 21:00 hasta el final del servicio (1:00), solo las líneas 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 y 14 funcionarán con un número limitado de estaciones abiertas.

funcionarán con un número limitado de estaciones abiertas. La frecuencia será de un tren cada 15 minutos para las líneas 2, 4, 6, 8, 9 y 13 .

. En la línea 1 , la frecuencia será de 4 minutos de 21:00 a 22:00, y luego de 8 minutos a partir de las 22:00.

, la frecuencia será de 4 minutos de 21:00 a 22:00, y luego de 8 minutos a partir de las 22:00. En la línea 14 , la frecuencia será de 5 minutos de 21:00 a 22:00 y luego de 10 minutos a partir de las 22:00.

, la frecuencia será de 5 minutos de 21:00 a 22:00 y luego de 10 minutos a partir de las 22:00. Las líneas 3, 3 bis, 5, 7, 7 bis, 10, 11 y 12 solo funcionarán hasta alrededor de las 20:30 (última salida a las 20:30 horas).

En el resto de la red Île-de-France Mobilités, la oferta de transporte sigue siendo equivalente a la anunciada el 17 de noviembre, ya que está prevista después de las 21:00, es decir:

RER:

El RER A y B funcionarán y todas las estaciones estarán atendidas hasta el final del servicio a la 1 a.m., con una frecuencia de unos 15 minutos a partir de las 9 p.m. La estación Charles de Gaulle Etoile será cerrada a petición de la Prefectura de Policía.

funcionarán y todas las estaciones estarán atendidas hasta el final del servicio a la 1 a.m., con una frecuencia de unos 15 minutos a partir de las 9 p.m. Para los demás trenes RER y Transilien, el tráfico se garantizará hasta el final del servicio con frecuencias adaptadas al toque de queda.

Autobús y tranvía:

Todas las líneas de tranvía y autobús que sirven a los hospitales funcionarán hasta el final del servicio a la 1 a.m.

En cuanto a las otras líneas, aproximadamente 1 autobús o tranvía de cada 2 después de las 21:00 dentro del límite de 30 minutos para líneas que no sirven a hospitales.

Toda la información se puede encontrar en vianavigo.com, o Vianavigo, la solicitud de Île-de-France Mobilités.

Más información sobre la nota de prensa

Lista de estaciones abiertas la noche del 31 de diciembre de 2020 hasta el final del servicio (1 hora)

Línea 1

Gran Arche de la Défense, Pont de Neuilly, Porte de Maillot, Louvre Rivoli, Châtelet, Bastille, Gare de Lyon, Nation, Porte de Vincennes y Château de Vincennes.

Línea 2

Porte Dauphine, Monceau, Place Clichy, Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Belleville, Père Lachaise y Nation.

Línea 4

Porte de Clignancourt, Barbès-Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans y Mairie de Montrouge.

Línea 6

La Motte Piquet-Grenelle, Cambronne, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Place d'Italie, Bercy, Daumesnil y Nation.

Línea 8

Balard, La Motte Piquet-Grenelle, Grands Boulevards, Strasbourg Saint Denis, Bastille, Daumesnil, Porte de Charenton, Charenton Ecoles, Ecole-Vétérinaire de Maisons-Alfort, Maisons Alfort Stade, Maisons Alfort les Juilliottes, Créteil l'Echat, Créteil Université, Créteil Préfecture y Créteil Pointe du Lac.

Línea 9

Pont de Sèvres, Porte de Saint-Cloud, La Muette, Havre-Caumartin, Grands-Boulevards, Strasbourg-Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil y Mairie de Montreuil.

Línea 13

Les Courtilles, Les Agnettes, Gabriel Péri, Mairie de Clichy, Porte de Clichy (L13), Universidad de St Denis, Basílica de St Denis, St Denis Porte de París, Mairie de St Ouen, Porte de St Ouen, Guy Mocquet, La Fourche, Place de Clichy, St-Lazare, St François Xavier, Montparnasse, Gaité, Plaisance, Porte de Vanves, Malakoff Plateau de Vanves y Châtillon Montrouge.

Línea 14

Ayuntamiento de St Ouen, Saint-Ouen, Pont Cardinet, St-Lazare, Pirámides, Chatelet, Gare de Lyon Bercy, Cour Saint Emilion, Biblioteca François Mitterrand y Olympiades.