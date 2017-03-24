Nuevo espacio de Véligo en la estación Massy-Palaiseau
Cada vez hay más espacios de Véligo
Véligo, el servicio de aparcamiento para bicicletas en estaciones y estaciones creado por Île-de-France Mobilités para animar a los pasajeros a usar sus bicicletas además del transporte público, continúa su despliegue con la inauguración de un nuevo espacio seguro. Un servicio esperado y apreciado por los viajeros, garantiza una calidad real en términos de seguridad, información y limpieza.
Un servicio STIF accesible con la tarjeta Navigo. 20.000 plazas de aparcamiento previstas para 2020.
Este espacio seguro con 40 plazas es accesible los 7 días de la semana, de 5:00 a.m. a 1:30 a.m., con una tarjeta Navigo cargada con un pase válido (Semana, Mes, Anual, Imagine R School o Estudiante, Solidarity Transport). El espacio de Véligo está equipado con un sistema de videovigilancia, soportes de dos plantas y una estación de inflado. Para acceder al servicio, es necesario contratar una suscripción anual de 20 €.
El coste de desarrollar este espacio seguro está financiado por Île-de-France Mobilités al 75% y por SNCF al 25%.