Autobuses frecuentes +, especialmente en hora punta

El aumento de la frecuencia durante las horas punta y en el horario laboral en las líneas más transitadas es una de las medidas clave de este plan.

Entre otras acciones llevadas a cabo como parte de la renovación de la red de autobuses de Île-de-France se encuentran la creación de nuevas líneas (en particular Express), la mejora de las conexiones con la red ferroviaria, el desarrollo de servicios nocturnos y transporte bajo demanda.

En su reunión del Consejo de Administración del 9 de octubre de 2018, Île-de-France Mobilités reafirmó su deseo de continuar mejorando las redes de autobuses en toda la región de Île-de-France, en particular:

– el refuerzo de la oferta en 63 líneas (líneas Petite y Grande Couronne y Noctilien), y entre otras, la reorganización de las redes de Versalles, St-Germain-en-Laye y Marne-la-Vallée a partir de 2019,

– la continuación de los preparativos para la reestructuración de la red de París, prevista para abril de 2019. Esta renovación de la red de autobuses en París supone 100 nuevos autobuses, 600 conductores y 250 paradas adicionales para facilitar el viaje a todos los parisinos.