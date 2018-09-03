350 líneas de autobús reforzadas desde 2016
350 líneas de autobús reforzadas desde 2016 en Île-de-France. Nuevo para mejorar tu desplazamiento diario. Todo sobre: www.iledefrance-mobilites.fr
Desde 2016, más de 350 líneas de autobús se han reforzado para ofrecer a los pasajeros trayectos más sencillos y fluidos que satisfagan las necesidades de cada individuo y territorio.
Gracias a estos refuerzos, los residentes de Île-de-France se benefician de un transporte más cercano a casa, más a menudo y durante más tiempo durante el día entre semana, pero también durante los fines de semana.
Autobuses donde lo necesites, cuando necesitas más calidad y más comodidad en los autobuses, más servicios e información. Aumentar la frecuencia de los pasos, ofrecer autobuses más cómodos, estandarizar los puntos de parada con información útil (horarios, mapas, tiempos de espera). Île-de-France mobilités.
Grand Paris des Buses. Île-de-France mobilités lanzará un nuevo servicio regional de transporte bajo demanda. Île-de-France mobilités, creará una red de líneas de autobús dedicadas al transporte bajo demanda. Una operación sencilla, me señalo gracias a una plataforma regional de reservas. Espero el autobús en la parada programada y la hora para que me transporten a su destino. Nuevos experimentos por venir. Estación de Louvres a partir de las 20:30 horas. Parque empresarial de Courtaboeuf cerca del emplazamiento de Paris-Sclay.
Más información: Una red de transporte en crecimiento
