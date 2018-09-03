350 líneas de autobús reforzadas desde 2016

Visual para la campaña sobre el refuerzo de las líneas de autobús, con la ilustración de un nuevo autobús en una parada
Desde 2016, más de 350 líneas de autobús se han reforzado para ofrecer a los pasajeros trayectos más sencillos y fluidos que satisfagan las necesidades de cada individuo y territorio.

Gracias a estos refuerzos, los residentes de Île-de-France se benefician de un transporte más cercano a casa, más a menudo y durante más tiempo durante el día entre semana, pero también durante los fines de semana.

Autobuses donde lo necesites, cuando necesitas más calidad y más comodidad en los autobuses, más servicios e información. Aumentar la frecuencia de los pasos, ofrecer autobuses más cómodos, estandarizar los puntos de parada con información útil (horarios, mapas, tiempos de espera). Île-de-France mobilités.

Grand Paris des Buses. Île-de-France mobilités lanzará un nuevo servicio regional de transporte bajo demanda. Île-de-France mobilités, creará una red de líneas de autobús dedicadas al transporte bajo demanda. Una operación sencilla, me señalo gracias a una plataforma regional de reservas. Espero el autobús en la parada programada y la hora para que me transporten a su destino. Nuevos experimentos por venir. Estación de Louvres a partir de las 20:30 horas. Parque empresarial de Courtaboeuf cerca del emplazamiento de Paris-Sclay.