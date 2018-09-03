350 líneas de autobús reforzadas desde 2016

Desde 2016, más de 350 líneas de autobús se han reforzado para ofrecer a los pasajeros trayectos más sencillos y fluidos que satisfagan las necesidades de cada individuo y territorio.

Gracias a estos refuerzos, los residentes de Île-de-France se benefician de un transporte más cercano a casa, más a menudo y durante más tiempo durante el día entre semana, pero también durante los fines de semana.