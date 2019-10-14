Los servicios nocturnos se adaptaban constantemente a las necesidades de los residentes de Île-de-France

La red de autobuses nocturnos (Noctilien) consta actualmente de 48 líneas y ofrece un servicio continuo todas las noches de la semana de 00:30 a 05:30 a lo largo de los principales ejes ferroviarios de Île-de-France. Esta oferta se refuerza los fines de semana en la mayoría de las líneas. Desde 2017, el plan de desarrollo de Noctilien ha permitido:

– la duplicación de frecuencias en la gran mayoría de las líneas radiales en los suburbios interiores (que llegan a París) así como en la circunvalación (N71). Los tiempos de espera para las 21 líneas radiales ahora son de 30 minutos entre semana y 20 minutos los fines de semana. Las líneas N43, N44 y N45 se han reforzado recientemente a 20 minutos entre semana y 15 minutos los fines de semana para adaptarse a su tráfico.

– la duplicación de frecuencias de 4 líneas radiales en los suburbios periféricos los fines de semana (N33, N122, N144 y N145): de 60 a 30 minutos de espera.

– la extensión de 7 líneas en los suburbios interiores para mejorar la red de red (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71), así como la extensión de la línea N145 hasta Rambouillet en los suburbios exteriores.

El plan también contempla la ampliación de las líneas N11 y N15, así como la creación de 8 nuevas líneas radiales en la Grande Couronne. Darían servicio a las estaciones RER y Transilien que aún no cuentan con líneas Noctilien, así como a 2 nuevos radiales que reemplazarían a la línea de tranvía T2. También se estudian la ampliación de la línea N63 y la reestructuración de las circunvalaciones de París.

Para adaptar mejor la oferta de autobuses al estilo de vida de los residentes de Île-de-France, se han reforzado o ampliado su horario de circulación se han ampliado 735 líneas de autobús en la región de Île-de-France. Además de los refuerzos instalados en las líneas de Noctilien, esta ampliación de las horas de tráfico ha permitido fomentar la movilidad nocturna de los residentes de Île-de-France.