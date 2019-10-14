Los servicios nocturnos se adaptaban constantemente a las necesidades de los residentes de Île-de-France
La red de autobuses nocturnos (Noctilien) consta actualmente de 48 líneas y ofrece un servicio continuo todas las noches de la semana de 00:30 a 05:30 a lo largo de los principales ejes ferroviarios de Île-de-France. Esta oferta se refuerza los fines de semana en la mayoría de las líneas. Desde 2017, el plan de desarrollo de Noctilien ha permitido:
– la duplicación de frecuencias en la gran mayoría de las líneas radiales en los suburbios interiores (que llegan a París) así como en la circunvalación (N71). Los tiempos de espera para las 21 líneas radiales ahora son de 30 minutos entre semana y 20 minutos los fines de semana. Las líneas N43, N44 y N45 se han reforzado recientemente a 20 minutos entre semana y 15 minutos los fines de semana para adaptarse a su tráfico.
– la duplicación de frecuencias de 4 líneas radiales en los suburbios periféricos los fines de semana (N33, N122, N144 y N145): de 60 a 30 minutos de espera.
– la extensión de 7 líneas en los suburbios interiores para mejorar la red de red (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71), así como la extensión de la línea N145 hasta Rambouillet en los suburbios exteriores.
El plan también contempla la ampliación de las líneas N11 y N15, así como la creación de 8 nuevas líneas radiales en la Grande Couronne. Darían servicio a las estaciones RER y Transilien que aún no cuentan con líneas Noctilien, así como a 2 nuevos radiales que reemplazarían a la línea de tranvía T2. También se estudian la ampliación de la línea N63 y la reestructuración de las circunvalaciones de París.
Para adaptar mejor la oferta de autobuses al estilo de vida de los residentes de Île-de-France, se han reforzado o ampliado su horario de circulación se han ampliado 735 líneas de autobús en la región de Île-de-France. Además de los refuerzos instalados en las líneas de Noctilien, esta ampliación de las horas de tráfico ha permitido fomentar la movilidad nocturna de los residentes de Île-de-France.
Instalación de autobuses nocturnos
Para facilitar a los residentes de Île-de-France el último kilómetro desde su estación por la noche, Île-de-France Mobilités está desarrollando un sistema de autobuses nocturnos. Estos son los puntos clave de este nuevo servicio disponible por la noche:
- En la estación, el autobús espera tu tren antes de salir
- Solo tienes que decirles tu parada (todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités son aceptados)
- El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros.
Este servicio está disponible desde septiembre en la estación de:
– Mennecy (91)
– Draveil, Montgeron y Vigneux-sur-Seine (91)
– Survilliers y Fosses (95)
Las estaciones de Crosne, Yerres, Brunoy y Boussy-Saint-Antoine (91) también se añadieron en la reunión del Consejo de Administración del 9 de octubre.
Apertura del transporte por la noche: experimentación de las Noches Festivas
Infografía: Transporte nocturno en Île-de-France. Un sábado al mes, el transporte estará abierto toda la noche.
Para que los residentes de Île-de-France quieran salir de noche en París y en los suburbios interiores, Île de France Mobilités ha decidido probar la apertura de la red de transporte entre la noche de sábado y domingo una vez al mes.
Durante estas noches, además de la apertura de algunas líneas de metro y tranvía, las líneas de autobús de Noctilien se reforzarán en comparación con la oferta nocturna de fin de semana. También se están instalando refuerzos adicionales en las líneas más transitadas.
Para conocer las fechas de las Noches Festivas y detalles sobre las líneas abiertas/reforzadas, visita la página dedicada.
Nuevos precios
Para coger un autobús Noctilien, antes necesitabas un billete para las dos primeras zonas y luego un billete adicional para cada zona cruzada. Île-de-France Mobilités cambiará este precio en 2020 para simplificar los trayectos de los residentes de Île-de-France: el trayecto costará ahora un máximo de 2 billetes T+ para destinos más allá de 2 zonas.