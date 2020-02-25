Las noches serán festivas un sábado al mes y ¡el transporte se abre por la noche!

Las líneas de autobús de Noctilien se reforzarán en comparación con la oferta nocturna de fin de semana, con refuerzos adicionales en las líneas más transitadas:

La circunvalación parisina se dirige entre la N01 y la N02 con un intervalo de 5 minutos;

Líneas que salen de la Gare de l'Est: N43-N44-N45 con un intervalo de 15 minutos;

Líneas en los suburbios exteriores: refuerzo de 13 líneas de la SNCF a 30 minutos, en ambas direcciones (N130, N131, N132, N133, N134, N140, N141, N142, N150, N151, N152, N154 – las líneas N122, N143, N144 y N145 ya están a 30 minutos los fines de semana); refuerzo de una línea a los 60 minutos, en ambas direcciones: N135.

¡El transporte nocturno está incluido en tu pase Navigo!

Para todos los suscriptores de Navigo, el acceso al transporte por la noche y en las noches festivas está incluido en la suscripción. Para todos los demás pasajeros, el transporte también será accesible con un billete habitual disponible en máquinas expendedoras, taquillas y teléfonos inteligentes.

¡Vianavigo, la app que te proporciona información en tiempo real sobre horarios y tráfico!

Como en todos los demás días de la semana, la aplicación Vianavigo (que se descargará aquí: Android / iOS) proporcionará a todos los pasajeros información en tiempo real sobre las líneas de metro, tranvía y autobús abiertas durante estas noches festivas programadas un sábado al mes.

Para buenas salidas:

¿Y para las otras noches?

Desde 2016, Île-de-France Mobilités está implicada en un plan de acción para el desarrollo de la red de autobuses Noctilien. Este plan de acción, que pretende responder a las diversas razones de desplazamiento (trabajo y ocio), ya ha provocado un aumento significativo en la oferta de transporte: 25 líneas de Noctilien se han reforzado desde 2017, con un incremento del 28% en el número de autobuses y un incremento continuo del 25% en la afluencia. ¡Estos refuerzos continuaron en todas las líneas!