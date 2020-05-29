Apertura de las líneas ferroviarias a la competencia en Île-de-France: inscripciones abiertas para las audiencias de junio de 2020

Abrir inscripciones para las audiencias de junio antes de la licitación competitiva para las líneas ferroviarias en Île-de-France

Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte público de Île-de-France (región de París), está organizando audiencias de las empresas de transporte público en el contexto de la apertura a la competencia de su red ferroviaria. Las entrevistas se celebrarán entre el 22 y el 25 de junio de 2020 por videoconferencia.

El objetivo es recopilar la mayor cantidad posible de datos para preparar la convocatoria a licitación que se lanzará a principios de 2021: requisitos técnicos, logísticos y financieros, así como la elección de las primeras líneas y lotes de líneas abiertas a la competencia. También se espera que los candidatos presenten escenarios para mejorar la calidad del servicio, el dinamismo de ciertas líneas y reducir los costes unitarios.

Todos los operadores de servicios de transporte pueden expresar su interés en participar en las audiencias de junio hasta el 9 de junio enviando un correo electrónico a: [email protected] con la siguiente información: Nombre de la empresa / Contacto (Nombre) / Número de teléfono / Dirección de correo electrónico / Audiencias en francés o en inglés.

