La competencia entre líneas de la red de Île-de-France

Acceso a la información por proyecto
Los documentos relativos a los distintos procedimientos de licitación competitiva están disponibles en las siguientes secciones:
Publicado el
Para ofrecerle un mejor servicio en toda la red de transporte, Île-de-France Mobilités se está preparando para poner en competencia la gestión de las líneas. Comenzará en 2021 con ciertas redes de autobuses en los suburbios periféricos y se irá extendiendo gradualmente al resto de la red. ¿Por qué se lanzó este concurso y cómo cambiará tu vida diaria? ¡Te contamos todo!
Los documentos relativos a los distintos procedimientos de licitación competitiva están disponibles en las siguientes secciones:
Hasta entonces, las líneas se asignaban a operadores de transporte que las operaban por un periodo indefinido. Aunque pueda parecer más sencillo así, no siempre es beneficioso para los viajeros. De hecho, dado que el operador tenía la garantía de seguir operando las rutas asignadas, no pudo cumplir sus objetivos mientras seguía operando sus rutas.
La competencia de la red de transporte de Île-de-France permitirá a Île-de-France Mobilités definir objetivos precisos adaptados a cada red y poder evaluar a los operadores, con el objetivo de ofrecerle un mejor servicio, ya sea en términos de oferta de transporte, regularidad, limpieza o información para los pasajeros...
También es una forma de simplificar el acceso a la información para los pasajeros: sin tener que buscar al operador de una línea específica, podrán contactar directamente con Île-de-France Mobilités en caso de problema o pregunta. La estandarización de la red de transporte de Île-de-France ya ha comenzado : como habrás notado, los nuevos trenes, metros, tranvías y autobuses han adoptado una nueva librea uniforme (su decoración exterior) para permitir reconocer de un vistazo el transporte que forma parte de la red de Île-de-France.
La apertura competitiva de líneas, que ya está en marcha en las otras redes francesas, llegará así gradualmente a Île-de-France. Como autoridad organizadora de movilidad, Île-de-France Mobilités está pilotando este proceso durante un periodo de 20 años para toda su red de transporte público:
Resumen de los principales pasos que se avecinan para la licitación competitiva de la operación de las líneas de transporte de Île-de-France:
La evolución del viaje en Île-de-France está en gran medida ligada a las variaciones en la población, el empleo y los flujos generados por las principales estructuras: centros de estudio, centros de ocio y comerciales, etc.
El conocimiento cuantificado y localizado de estos desarrollos es esencial para llevar a cabo estudios que predigan el movimiento de personas. Para ello, Île-de-France Mobilités se basa en una única fuente, que abarca toda la región de Île-de-France: las previsiones del Instituto de la Región de París.
Como organismo encargado del desarrollo y seguimiento del Plan Director Regional de Île-de-France. El instituto desarrolla hipótesis de desarrollo urbano y económico a escala regional, que se actualizan cada año. Su trabajo se enriquece regularmente con la recopilación directa de información de autoridades locales y actores del sector, así como mediante intercambios de marco con INSEE Île-de-France, los servicios estatales y el Atelier parisien d'urbanisme.
Se recomienda que los candidatos para la gestión de líneas de transporte público en Île-de-France se fiquen de esta fuente de información para las previsiones regionales de población y empleo. Si el candidato desea tenerlo, puede solicitarlo directamente al Instituto de la Región de París.
Contacto:
El Instituto de la Región de París
Dirección postal: 15 rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15
Teléfono: +33 1 77 49 77 49
Formulario web: https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region/nous-contacter.html
Para más información: