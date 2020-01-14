La competencia entre líneas de la red de Île-de-France

¿Qué hay de nuevo para ti con la licitación competitiva en la red de Île-de-France?

Hasta entonces, las líneas se asignaban a operadores de transporte que las operaban por un periodo indefinido. Aunque pueda parecer más sencillo así, no siempre es beneficioso para los viajeros. De hecho, dado que el operador tenía la garantía de seguir operando las rutas asignadas, no pudo cumplir sus objetivos mientras seguía operando sus rutas.

La competencia de la red de transporte de Île-de-France permitirá a Île-de-France Mobilités definir objetivos precisos adaptados a cada red y poder evaluar a los operadores, con el objetivo de ofrecerle un mejor servicio, ya sea en términos de oferta de transporte, regularidad, limpieza o información para los pasajeros...

También es una forma de simplificar el acceso a la información para los pasajeros: sin tener que buscar al operador de una línea específica, podrán contactar directamente con Île-de-France Mobilités en caso de problema o pregunta. La estandarización de la red de transporte de Île-de-France ya ha comenzado : como habrás notado, los nuevos trenes, metros, tranvías y autobuses han adoptado una nueva librea uniforme (su decoración exterior) para permitir reconocer de un vistazo el transporte que forma parte de la red de Île-de-France.

La apertura competitiva de líneas, que ya está en marcha en las otras redes francesas, llegará así gradualmente a Île-de-France. Como autoridad organizadora de movilidad, Île-de-France Mobilités está pilotando este proceso durante un periodo de 20 años para toda su red de transporte público: