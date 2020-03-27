Grand Paris Express

El Grand Paris Express (GPE) es un proyecto de red de transporte público que consta de cuatro líneas automáticas de metro alrededor de París (15, 16, 17 y 18), y la ampliación de dos líneas existentes (11 y 14).

La información que sigue está destinada a los candidatos en los distintos procedimientos de licitación competitiva para la adjudicación de contratos relacionados con la operación del servicio de transporte de pasajeros Grand Paris Express. Complementan los datos publicados en los avisos de concesión.

Día de Información del Operador el 13 de junio de 2019

Para compartir los retos del proceso competitivo de licitación de las líneas 15, 16, 17 y 18, Île-de-France Mobilités reunió a los operadores en presencia de RATP Infrastructure, nombrado director técnico de la infraestructura, y la Société du Grand Paris, propietaria del proyecto y propietaria de la infraestructura, y la Dirección General de Transporte e Infraestructura Marítima (DGITM).

Contrato relativo a la operación del servicio de transporte de pasajeros – primer tramo de las líneas 16 y 17 del Grand Paris Express

Proyecto preliminar del propietario del proyecto para las líneas 14 Norte, 16, 17 Sur

Proyecto preliminar de la Autoridad de Contratación para la línea 17 Norte

Provisión de SLI significa

Contrato relativo a la operación del servicio de transporte de pasajeros – primer tramo de las líneas 15 Al sur del Grand Paris Express

Proyecto preliminar de la Autoridad Contratante para la línea 15 Sur

Folletos de las estaciones de la línea 15 Sur

Piezas SMR Champigny

Documentos del contrato y de la línea 18

Proyecto preliminar de la Autoridad Contratante para la línea 18

Contrato y documentos de las líneas 16-17

ACPA y sus anexos

Proyecto preliminar de la Línea de la Autoridad Contratante 14 Norte 16 17 Sur

Proyecto preliminar de la Línea 17 Norte de la Autoridad Contratante

