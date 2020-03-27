La información que sigue está destinada a los candidatos en los distintos procedimientos de licitación competitiva para la adjudicación de contratos relacionados con la operación del servicio de transporte de pasajeros Grand Paris Express. Complementan los datos publicados en los avisos de concesión.

Día de Información del Operador el 13 de junio de 2019

Para compartir los retos del proceso competitivo de licitación de las líneas 15, 16, 17 y 18, Île-de-France Mobilités reunió a los operadores en presencia de RATP Infrastructure, nombrado director técnico de la infraestructura, y la Société du Grand Paris, propietaria del proyecto y propietaria de la infraestructura, y la Dirección General de Transporte e Infraestructura Marítima (DGITM).