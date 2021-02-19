Competencia por las líneas de autobús en los suburbios periféricos Publicado el 2021 February 19

Para ofrecer un mejor servicio en toda la red de transportes, Île-de-France Mobilités está organizando un proceso de licitación competitiva para la gestión de las líneas. En esta página encontrarás todos los documentos relacionados con el proceso de licitación competitiva para la operación de las líneas de autobús en los suburbios exteriores.

La operación de líneas de autobús en los suburbios periféricos ha sido objeto de una primera generación de competencia, cuyos contratos se han puesto en servicio entre 2021 y 2024. A partir de 2024, Île-de-France Mobilités vuelve a poner algunos de los contratos en competición, que expiran a mediados de 2025. Documentos relacionados con el proceso de licitación competitiva para redes de autobuses en los suburbios periféricos

Procedimientos de licitación competitiva planificada

Contratos adjudicados por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités Aquí está la lista de contratos adjudicados por aglomeración