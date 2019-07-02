Apertura del transporte por la noche: ¡se revelan las fechas finales!
La apertura del transporte por la noche para que los residentes de Île-de-France quieran salir de nuevo
Para que los residentes de Île-de-France quieran salir de noche en París y en los suburbios interiores, Île de France Mobilités ha decidido probar la apertura de la red de transporte entre la noche de sábado y domingo una vez al mes.
Las fechas elegidas corresponden a las siguientes noches: de sábado a domingo 14 de septiembre, 19 de octubre, 9 de noviembre, 18 de enero, 15 de febrero y 14 de marzo.
Nota: algunas fechas de las Noches Festivas se han modificado para adaptarse a varios eventos. Para saber más y consultar los mapas, visita esta página: ¡Las noches serán festivas un sábado al mes con apertura del transporte por la noche!
Infografía: Transporte nocturno en Île-de-France. Un sábado al mes, tu transporte estará abierto toda la noche con 6 líneas de metro, 3 líneas de tranvía y 45 líneas de autobús, 20 de ellas reforzadas.
Aumentar la oferta de transporte público nocturno es indudablemente una palanca para el atractivo de París y la Île-de-France, y un verdadero aumento en comodidad para los habitantes de la región de Île-de-France. Sin embargo, hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta al programar la apertura de la red de transporte por la noche:
- La mayor parte del mantenimiento y la modernización de infraestructuras se realizan por la noche. Este trabajo es esencial para no afectar la operación del transporte durante el día;
- La frecuencia y regularidad de la apertura del transporte por la noche deberían permitir a los actores de la noche organizarse para promover festividades de magnitud suficiente.
Así, una vez al mes durante 6 meses entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, y además de la noche de Nochevieja y la noche de la Fête de la Musique, los residentes de Île-de-France podrán utilizar la red de metro, autobús y tranvía para viajar toda la noche.
Para más detalles y consultar los mapas del transporte abierto durante las Noches Festivas, visita la página dedicada.