Apertura del transporte por la noche: ¡se revelan las fechas finales!

La apertura del transporte por la noche para que los residentes de Île-de-France quieran salir de nuevo

Para que los residentes de Île-de-France quieran salir de noche en París y en los suburbios interiores, Île de France Mobilités ha decidido probar la apertura de la red de transporte entre la noche de sábado y domingo una vez al mes.

Las fechas elegidas corresponden a las siguientes noches: de sábado a domingo 14 de septiembre, 19 de octubre, 9 de noviembre, 18 de enero, 15 de febrero y 14 de marzo.



Nota: algunas fechas de las Noches Festivas se han modificado para adaptarse a varios eventos. Para saber más y consultar los mapas, visita esta página: ¡Las noches serán festivas un sábado al mes con apertura del transporte por la noche!