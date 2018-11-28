¡Participa en el experimento Navigo LAB!
Esta fase de prueba beta es necesaria y esencial para mejorar el servicio y garantizar una experiencia óptima al usuario. Está abierto a propietarios de smartphones Android NFC (a partir de la versión 4.4) equipados con una tarjeta SIM NFC proporcionada por Orange o Sosh.
Los participantes pueden comprar y validar libros de entradas T+, así como pases Navigo para el mes y la semana*. A la vista de los resultados del experimento, el servicio podría abrirse al público general en 2019.
*Inicialmente, los billetes de transporte solo serán utilizables en las redes RATP y SNCF.
Para + información, descubre la animación haciendo clic en la imagen:
Personas ficticias en los experimentos del Navigo LAB
Un servicio también disponible en algunos smartphones Samsung
Tras la última actualización de la aplicación experimental Navigo LAB, ahora es posible que los usuarios de smartphones Samsung compatibles** prueben el servicio independientemente de su operador telefónico. Esta nueva característica supone un paso más en la continuación de la experimentación con vistas a la apertura generalizada de un servicio estabilizado al público general.
Como recordatorio, la aplicación Navigo LAB, creada por Île-de-France Mobilités en colaboración con SNCF, RATP y Optile, está disponible desde Google Play Store para un número limitado de descargas. Por ello, está disponible para clientes que:
– o un smartphone Android con chip NFC Orange o Sosh*
– o un smartphone Samsung elegible (**), independientemente del operador telefónico asociado
Tras este experimento, el servicio se enriquecerá y estará disponible directamente en la aplicación de Vianavigo. Luego, en una segunda fase, en las aplicaciones RATP, SNCF y Transdev. Las fechas exactas de estas salidas serán enviadas por los equipos de Île-de-France Mobilités.
(*) Excluyendo One Plus, Google Pixel 1 y 2, Nokia 8
(**) Galaxy S10e / S10 / S10+, Galaxy S9 / S9+, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8+, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)
Una lista que probablemente evolucionará con los nuevos lanzamientos de smartphones.
Para saber más sobre la evolución de los billetes de transporte en Île-de-France, puedes leer el artículo dedicado.