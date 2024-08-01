Tu Navigo Pass ya está disponible en tu Samsung Wallet

¿Cómo valido durante el tránsito con Samsung Wallet?

Para validar tu ticket, nada podría ser más sencillo: simplemente coloca tu Samsung Galaxy en el terminal de validación. No es necesario desbloquear tu teléfono.

Por favor, ten en cuenta

La validación de tus billetes de transporte funciona incluso si tu teléfono está apagado (hasta 24 horas y hasta 15 validaciones como máximo)*

*Lista de teléfonos compatibles con esta función: