Tu Navigo Pass ya está disponible en tu Samsung Wallet
Autobús, metro, tranvía o RER, ya no hay colas interminables para comprar tus billetes de transporte. Simplifica tus viajes y ahorra tiempo a diario añadiendo tu tarjeta de transporte directamente a tu Samsung Wallet.
¿Cómo funciona Navigo Pass en Samsung Wallet?
- Ve a tu app Samsung Wallet
- Haz clic en la sección "Transporte" y luego en "Navigo Région Île-de-France"
- Instala la aplicación que te pidan (la aplicación de Tickets Sin Contacto o My Navigo Tickets, dependiendo del modelo de tu Samsung Galaxy); este paso solo es necesario cuando usas el servicio por primera vez
- Una vez que hayas descargado la app, selecciona el ticket que te interesa haciendo clic en "+"
- Paga con Samsung Pay
- Eso es, puedes viajar.
¿El pequeño extra? Desde tu Samsung Wallet, aprovecha un acceso directo a la aplicación Île-de-France Mobilités.
¿Cómo valido durante el tránsito con Samsung Wallet?
Para validar tu ticket, nada podría ser más sencillo: simplemente coloca tu Samsung Galaxy en el terminal de validación. No es necesario desbloquear tu teléfono.
Por favor, ten en cuenta
La validación de tus billetes de transporte funciona incluso si tu teléfono está apagado (hasta 24 horas y hasta 15 validaciones como máximo)*
*Lista de teléfonos compatibles con esta función:
- Galaxy S : S9, S10, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20G, S20, S20 FE 5G, S20 FE, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE 5G, S23 Ultra, S23+, S23, S24, S24+, S24 Ultra,
- Galaxy Z : Z Fold5G, Z Fold2 5G, Z Flip 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Fold4, Z Flip4, Z Flip5, Z Fold5
- Galaxy Note : N20 Ultra 5G, N20 5G, N20, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10+, Note10 Lite
- Galaxy A : A71, A51, 5G, A53, 5G, A54, 5G, A55, 5G
¿Qué entradas están disponibles en Samsung Wallet?
© Sylvain HOMO
- Libreto de entradas y t+,
- Billetes para el aeropuerto, RoissyBus y OrlyBus
- Entradas para eventos (París, 2024, Fête de la Musique, anticontaminación...)
- Día, semana, mes y fin de semana juvenil de Navigo.
Por favor, ten en cuenta : no están disponibles los billetes para Navigo Annual, imagine R y Origin-Destination.
¿Qué dispositivos Samsung Galaxy son compatibles con el servicio?
El servicio está disponible en:
- Teléfonos con Android 8 o posterior
- El Samsung Galaxy Watch 4, 5 o 6.