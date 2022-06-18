18 de junio de 2022: activación del paquete anticontaminación y coche compartido gratuito

Disponible en taquillas y máquinas expendedoras el mismo día hasta medianoche por un precio de 3,80 €, este paquete anticontaminación es válido para el sábado 18 de junio, de 5 a 3 a.m. del día siguiente (5 a.m. para el Noctilien).

Permite viajes ilimitados por toda Île-de-France, en todos los modos de transporte (metro, tren-RER, autobús y tranvía), con la excepción de ciertos servicios directos al aeropuerto (Orlyval, lanzadera Le Direct Paris, lanzadera VEA Disney) y autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Proporciona acceso al aeropuerto de Roissy mediante el tren RER B, Roissybus o Filéo, y acceso al aeropuerto de Orly por Orlybus y Go C París (Orlyrail).

Este billete también puede cargarse en el pase Navigo, en la estación y desde un smartphone a través de la aplicación Île-de-France Mobilités.