18 de junio de 2022: activación del paquete anticontaminación y coche compartido gratuito
Paquete anticontaminación: 3,80 € para acceso ilimitado al transporte
Disponible en taquillas y máquinas expendedoras el mismo día hasta medianoche por un precio de 3,80 €, este paquete anticontaminación es válido para el sábado 18 de junio, de 5 a 3 a.m. del día siguiente (5 a.m. para el Noctilien).
Permite viajes ilimitados por toda Île-de-France, en todos los modos de transporte (metro, tren-RER, autobús y tranvía), con la excepción de ciertos servicios directos al aeropuerto (Orlyval, lanzadera Le Direct Paris, lanzadera VEA Disney) y autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Proporciona acceso al aeropuerto de Roissy mediante el tren RER B, Roissybus o Filéo, y acceso al aeropuerto de Orly por Orlybus y Go C París (Orlyrail).
Este billete también puede cargarse en el pase Navigo, en la estación y desde un smartphone a través de la aplicación Île-de-France Mobilités.
Rutas gratuitas de coche compartido accesibles desde la web y la aplicación de Île-de-France Mobilités
El viaje de coche compartido está ahora integrado en el planificador de rutas de Île-de-France Mobilités, que lista y compara los precios de varias empresas de coche compartido. Normalmente, los viajes son gratuitos para los pasajeros con un pase anual, mensual o imagina R Navigo.
Como parte del plan anticontaminación, se extiende el coche compartido gratuito a todos los residentes de Île-de-France, sin pruebas de medios, hasta 2 viajes diarios desde la web o la aplicación de Île-de-France mobilités.
Captura de pantalla del resultado de encontrar direcciones con coche compartido