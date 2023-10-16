Calidad del aire en las estaciones y estaciones de metro: Île-de-France Mobilités está comprometida
Mejora de la calidad del aire: un plan de acción continuo
Mejorar y controlar la calidad del aire en las estaciones de metro y RER es una misión esencial para Île-de-France Mobilités, que trabaja mano a mano con Air Parif (el observatorio de calidad del aire en Île-de-France) para diseñar un plan ambicioso y acciones concretas, implementadas sobre el terreno por los operadores de la línea, RATP y SNCF Transilien.
Un plan de cuatro frentes, votado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 25 de mayo de 2022, que continúa ampliándose y enriqueciéndose a medida que avanza el conocimiento, evolucionan los estándares y avanza la tecnología:
- Mejor conocimiento de la calidad del aire
- Mejor informar al público
- Desarrollar herramientas existentes y probar nuevas
- Modernización de los trenes de metro y RER para reducir las fuentes de emisiones
1. Mejorar el conocimiento de partículas finas
Un plan de acción: eso está bien. Pero saber lo que buscas para ofrecer soluciones relevantes es mejor.
Por eso Île-de-France Mobilités y sus operadores RATP y SNCF Transilien desplegarán herramientas para comprender mejor la presencia de partículas finas y ultrafinas en espacios subterráneos.
El objetivo es identificar mejor las fuentes de emisiones, comprender los factores que influyen y estudiar las características fisicoquímicas de estas partículas.
Actualmente, 8 emplazamientos están equipados con estaciones de medición*. Estos resultados se complementarán con mediciones puntuales en las estaciones y en los trenes con criterios armonizados para permitir un conocimiento más completo y actualizado regularmente.
2. Mejorar la información pública de manera transparente
En el corazón de este proyecto para mejorar la calidad del aire: la transparencia. Con más datos disponibles en Datos Abiertos, para informar mejor a los pasajeros.
Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités está fortaleciendo su colaboración con Airparifpara contar con experiencia científica independiente, mejorar los métodos de medición y también evaluar las soluciones propuestas por los operadores para recomendar las acciones más útiles y efectivas.
En colaboración con AirParif y sus operadores, Île-de-France Mobilités se lanza en 2023:
- Medición de los niveles de partículas en la salida de ventilación, para un análisis más detallado de la calidad del aire,
- Se trabaja para clasificar los niveles de partículas PM10 y PM2 en cinco de los recintos subterráneos de la RATP y SNCF, antes de que se esperen los primeros resultados a finales de 2023.
3. Desarrollar herramientas existentes y probar nuevas
Trenes más modernos para un aire más saludable
Una mejor calidad del aire en las estaciones y estaciones subterráneas también significa trenes que emiten menos partículas. Y precisamente, los nuevos metros puestos en servicio (MF01, MP05, MP14 y MF19) permiten reducir drásticamente los contaminantes asociados al "frenado mecánico", que es una de las principales fuentes de contaminación en los túneles del metro.
Esta modernización se extiende a lo largo de varios años, hasta 2034. Por eso Île-de-France Mobilités quiere que ambos operadores experimenten y desarrollen nuevos sistemas para reducir las emisiones de partículas relacionadas con el frenado antes de que termine el programa :
- Nuevas zapatas de freno y revestimiento con menos emisiones de partículas (Wabtec)
- Un sistema de captura de partículas de frenado que está siendo probado por la SNCF como parte de la convocatoria de proyectos liderados por la Región de Île-de-France (Tallano)
¡Vatilate, ventila, ventila!
Para reducir la concentración de partículas, una de las respuestas más efectivas es, obviamente, circular el aire.
Por eso, entre 2021 y 2024, Île-de-France Mobilités está financiando la RATP y SNCF Transilien por un importe de 57 millones de euros, ¡para aumentar y/o mejorar los sistemas de ventilación!
Unos cuarenta ventiladores serán renovados o su capacidad de ventilación aumentada para 2024 en las zonas gestionadas por la RATP, y se añadirán otros ventiladores en Sevran-Beaudottes y Cergy-Préfecture, áreas gestionadas por la SCNF.
Se realizarán varios estudios y se probará una nueva tecnología para aumentar el caudal de los ventiladores (dispositivo bio-clippable).
Además, las principales obras en curso serán una oportunidad para mejorar concretamente la ventilación , por ejemplo, la renovación de la estación Saint-Michel Notre Dame (en el RER C), que permitirá abrir ventanales en bahía en las orillas del Sena.
Fomentar la innovación hacia soluciones sostenibles
El plan de acción elegido por Île-de-France Mobilités también deja mucho margen para la innovación.
Tras la convocatoria de proyectos de la región de Île-de-France (2018-2021), se seleccionaron varias tecnologías por su posible eficacia.
Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF Transilien han seleccionado cuatro sitios piloto para experimentar con el tratamiento de todas las plataformas de la misma estación con cuatro tecnologías diferentes :
- Gare de Lyon (RER A), RATP, probará una solución de atrapamiento de partículas
- Campo Formio (M5), RATP prueba un producto fijador de partículas
- Porte de Clichy (REC C), experimentación de un dispositivo de filtración mecánica (Mann+Hummel) con la SNCF desde octubre de 2023
- Neuilly Porte Maillot (RER C), experimentación de un sistema de filtración de agua (Starklab) con la SNCF a finales de 2023
* Sevran-Beaudottes (RER B), Avenue Foch (RER C), Magenta (RER E), Auber (RER A), Châtelet (Línea 4), Franklin Roosevelt (Línea 1) y desde enero Nation (RER A) y Châtelet-Les-Halles (RER A).