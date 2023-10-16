Calidad del aire en las estaciones y estaciones de metro: Île-de-France Mobilités está comprometida

1. Mejorar el conocimiento de partículas finas

Un plan de acción: eso está bien. Pero saber lo que buscas para ofrecer soluciones relevantes es mejor.

Por eso Île-de-France Mobilités y sus operadores RATP y SNCF Transilien desplegarán herramientas para comprender mejor la presencia de partículas finas y ultrafinas en espacios subterráneos.

El objetivo es identificar mejor las fuentes de emisiones, comprender los factores que influyen y estudiar las características fisicoquímicas de estas partículas.

Actualmente, 8 emplazamientos están equipados con estaciones de medición*. Estos resultados se complementarán con mediciones puntuales en las estaciones y en los trenes con criterios armonizados para permitir un conocimiento más completo y actualizado regularmente.