Desconfinamiento: una carta establece la nueva organización del transporte público

Esta carta debe garantizar la mejor implementación posible de las medidas de distanciamiento social, promoviendo la reducción del número de viajes mediante teletrabajo y la suavización de las horas punta. También pretende promover modos alternativos de transporte como el ciclismo o el coche compartido.

Los objetivos de la carta

Limitar el número de empleados en el transporte público ampliando el teletrabajo para el mayor número posible de empleados fomentando modos alternativos de transporte;

ampliando el teletrabajo para el mayor número posible de empleados fomentando modos alternativos de transporte; Distribuye el flujo de viajeros distribuyendo los horarios de llegada y salida en el lugar de trabajo. Los empleadores deberán proporcionar un certificado ( disponible en esta página y en la web de la prefectura) a sus empleados para sus viajes de negocios;

El uso de mascarilla es obligatorio en todo el transporte público. Las mascarillas serán distribuidas durante las primeras semanas por Île-de-France Mobilités, la Región y las autoridades locales que deseen hacerlo. También se invita a las empresas a equipar a sus empleados.

Definidas para la primera fase del desconfinamiento, estas disposiciones están destinadas a ajustarse regularmente.