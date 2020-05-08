Transporte y Covid-19: todos movilizados
- Evita viajar en hora punta siempre que sea posible;
- mantener el teletrabajo tanto como sea posible cuando sea posible;
Compartamos nuestras sonrisas con los ojos: para protegernos mutuamente en el transporte, la máscara debe cubrir la boca y la nariz.
- llevar mascarilla por la seguridad de todos;
- lávate las manos (hay terminales de gel hidroalcohólico disponibles en las estaciones);
- utiliza métodos de pago sin contacto para tus billetes de transporte;
- Cuando sea posible, piensa en movilidad alternativa : bicicleta, bicicleta asistida eléctricamente, alquiler de Véligo para alquiler a largo plazo (detalles en esta página).
Ciclar-trabajar-dormir: cuando podamos, elijamos movilidad alternativa.
En cuanto a la limpieza de estaciones y vehículos: se refuerza y se realiza con detergentes y productos virucidas.
Estas medidas son esenciales para tu seguridad y la de tus seres queridos. #TousMobilisés.
Métodos de pago sin contacto a tu disposición si necesitas transportarte
Recarga tu pase Navigo desde el móvil
Desde la aplicación Île-de-France Mobilités, puedes cargar tu pase Navigo sin tener que acudir a una terminal o a una taquilla. Ve a la app y luego a la pestaña de Compras y déjate guiar. Debes tener un teléfono NFC con Android 6.0 o iOS 13 o superior.
Billete SMS para autobuses
Ahora es posible comprar tu billete de autobús por SMS en toda la región de Île-de-France, y por tanto sin necesidad de cambiar. Al enviar un código, recibirás un ticket en forma de SMS y se te debitará directamente de tu factura de móvil.
Navigo fácil
El Navigo Easy es un pase sin contacto para cargar tus entradas y algunos pases cortos. Accesible para todos y sin compromiso, puedes cargar varios billetes de transporte (billetes t+, día Navigo, etc.). También puede recargarse sin salir de casa, a través del smartphone.
Navigo Liberté +
Actualmente desplegado en el perímetro geográfico del billete T+ (metro, autobús, tranvía y RER en París), en el funicular de Montmartre, el Tzen, OrlyBus y RoissyBus, el Navigo Liberté + permite viajar en transporte público y ser debitado el mes siguiente por los viajes realmente realizados.
La bicicleta asistida eléctricamente, una solución alternativa para tus viajes
Véligo Location, una bicicleta personal asistida eléctricamente para alquiler a largo plazo
Véligo Location es un servicio de alquiler de bicicletas asistidas eléctricamente (EAB) durante un periodo de 6 a 9 meses. Puede permitirte realizar tus viajes de trabajo desde casa con una bicicleta fiable, eficiente y agradable, por una tarifa de 40 € al mes (que puede reducirse a 20 € al mes gracias al apoyo del empleador). Este precio incluye el alquiler de la moto, pero también su mantenimiento.
Una subvención para la compra de bicicletas asistidas eléctricamente, bicicletas de carga, bicicletas plegables y bicicletas adaptadas
Si quieres comprar tu propia bicicleta eléctrica, existe una subvención para la compra de bicicletas desde diciembre pasado: puedes beneficiarte de ella independientemente de tu lugar de residencia en Île-de-France. Las bicicletas convencionales nuevas asistidas eléctricamente, así como las bicicletas de carga nuevas o no asistidas eléctricamente, son elegibles para una subvención por compra que oscila entre 500 y 600 € (máximo del 50% del precio de compra incluyendo IVA de la bicicleta y accesorios de seguridad). Esta subvención para la compra también se ha extendido a bicicletas plegables y bicicletas adaptadas.
Para conocer todos los detalles sobre este bono de compra, visita la página dedicada.
Île-de-France Mobilités fomenta el uso de bicicletas con una subvención de hasta 500 € para la compra de una bicicleta asistida eléctricamente.