Para un mejor conocimiento de las instalaciones ciclistas en Île-de-France

Más información

Este proyecto OSM/Île-de-France Mobilités tiene como objetivo digitalizar todas las instalaciones ciclistas (tráfico y aparcamiento) en la región de Île-de-France en OpenStreetMap, y luego monitorizar y actualizar la evolución de la red ciclista a lo largo del tiempo.

El objetivo es establecer el vínculo entre los actores locales y la comunidad OSM: avances del proyecto, herramientas y métodos, talleres y "mapas". Los datos así consolidados se vuelven aún más útiles para todos los reusuarios.

La Compagnie des Mobilités, acompañada por Carto'Cité y la asociación Mieux se Passer à Bicyclette, tiene el mandato de esta animación en red, así como de realizar estudios de campo (planos inmersivos de 360° listados en la web de Mapillary), control de calidad, soporte para el inventario de equipos y la disponibilidad gratuita de datos OSM para descarga por territorio.

La tipología de los desarrollos identificada:

Distribución: carril bici en la carretera o separado, carril compartido con autobuses, carril bici, carril bici, etc.

Aparcamiento: aros, abrazaderas para ruedas, bolardos, refugios, edificios, etc.

OpenStreetMap es un proyecto internacional iniciado en 2004 para crear una base de datos geográfica. Los datos son recopilados e integrados por los colaboradores y cualquiera puede participar en ellos en todo el mundo. Esto incluye datos sobre carreteras, edificios, accesibilidad, ferrocarriles, pero también sobre bosques, ríos, etc. ¡y las instalaciones para bicicletas! Pueden ser reutilizados por cualquiera bajo una licencia libre ODbL.

Vianavigo es un planificador de rutas multimodal desarrollado por Île-de-France Mobilités. Además de las rutas de transporte público (autobús, metro, tranvía, RER, Transilien), Vianavigo ofrece rutas de coche compartido y bicicletas. Vianavigo está disponible en la web y en una aplicación móvil: www.vianavigo.com

Encuentra y reutiliza los datos de transporte público de Île-de-France Mobilités en el opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data

Contacto: [email protected]