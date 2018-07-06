Para un mejor conocimiento de las instalaciones ciclistas en Île-de-France
El objetivo es hacer que la reutilización sea más fiable: investigación de rutas, estudios territoriales, políticas locales a favor del ciclismo.
Por ello, todos los actores del ciclismo de Île-de-France están preocupados, y todas las contribuciones a este proyecto colaborativo son bienvenidas.
Los desafíos
- Contribuir a la promoción del ciclismo mediante:
- promover políticas territoriales que refuercen la atractividad del ciclismo como medio de transporte.
- disponer de los datos más exhaustivos posibles, para toda Île-de-France, y de buena calidad;
- ofrecer rutas ciclistas más fiables y precisas para los usuarios de la región de Île-de-France en Vianavigo;
- disponen de datos abiertos (licencia ODbL), accesibles para todos y en particular para las autoridades locales de la región de Île-de-France, que podrán reutilizarlos libremente en sus estudios (planes de bicicleta, planes de movilidad de empresas, etc.);
¿Quién puede participar en este proyecto?
Île-de-France Mobilités ha encargado a La Compagnie des Mobilités trabajar en colaboración:
- con autoridades locales (departamentos, municipios) y establecimientos públicos intermunicipales para identificar TODAS las instalaciones ciclistas en Île-de-France;
- con la comunidad OSM para introducir los datos recogidos y hacer seguimiento de cambios y actualizaciones;
- con agencias de desarrollo y urbanismo (IAU Île-de-France y APUR) para beneficiarse de su experiencia territorial en la región de Île-de-France.
¿Cómo participar en el proyecto?
- Indicando en el portal dedicado las instalaciones ciclistas existentes en mi zona: carril bici, carril bici, carril bici de doble sentido, carril bus abierto a bicicletas, aparcamiento (estación de Véligo, aros, otros, etc.): https://carto-velo.iledefrance-mobilites.fr
- Participando en "mapparties", eventos conviviales para identificar avances en el campo
- contribuyendo directamente en la web de OSM: www.openstreetmap.org
Más información
Este proyecto OSM/Île-de-France Mobilités tiene como objetivo digitalizar todas las instalaciones ciclistas (tráfico y aparcamiento) en la región de Île-de-France en OpenStreetMap, y luego monitorizar y actualizar la evolución de la red ciclista a lo largo del tiempo.
El objetivo es establecer el vínculo entre los actores locales y la comunidad OSM: avances del proyecto, herramientas y métodos, talleres y "mapas". Los datos así consolidados se vuelven aún más útiles para todos los reusuarios.
La Compagnie des Mobilités, acompañada por Carto'Cité y la asociación Mieux se Passer à Bicyclette, tiene el mandato de esta animación en red, así como de realizar estudios de campo (planos inmersivos de 360° listados en la web de Mapillary), control de calidad, soporte para el inventario de equipos y la disponibilidad gratuita de datos OSM para descarga por territorio.
La tipología de los desarrollos identificada:
- Distribución: carril bici en la carretera o separado, carril compartido con autobuses, carril bici, carril bici, etc.
- Aparcamiento: aros, abrazaderas para ruedas, bolardos, refugios, edificios, etc.
OpenStreetMap es un proyecto internacional iniciado en 2004 para crear una base de datos geográfica. Los datos son recopilados e integrados por los colaboradores y cualquiera puede participar en ellos en todo el mundo. Esto incluye datos sobre carreteras, edificios, accesibilidad, ferrocarriles, pero también sobre bosques, ríos, etc. ¡y las instalaciones para bicicletas! Pueden ser reutilizados por cualquiera bajo una licencia libre ODbL.
Vianavigo es un planificador de rutas multimodal desarrollado por Île-de-France Mobilités. Además de las rutas de transporte público (autobús, metro, tranvía, RER, Transilien), Vianavigo ofrece rutas de coche compartido y bicicletas. Vianavigo está disponible en la web y en una aplicación móvil: www.vianavigo.com
Encuentra y reutiliza los datos de transporte público de Île-de-France Mobilités en el opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data
Contacto: [email protected]