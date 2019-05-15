Residentes de Île-de-France, aprovechad dos viajes gratuitos de coche compartido al día
Île-de-France Mobilités ha decidido continuar su política a favor del coche compartido porque ofrece muchas ventajas: contribuye a la lucha contra la contaminación, hace que la red viaria sea más fluida y ofrece soluciones en caso de trabajos de larga duración en el transporte público.
Desde el 1 de mayo, Île-de-France Mobilités ofrece:
- Para los pasajeros, 2 viajes gratuitos diarios para los suscriptores de Navigo Annual;
- Para los conductores, una franquicia por kilometraje por viaje entre 1,5 y 3 euros por pasajero, dependiendo de la distancia recorrida;
- Hasta 150 € al mes para conductores que comparten coche todos los días en el trayecto de ida a casa al trabajo (con un máximo de dos viajes diarios por conductor para evitar fraudes).
¡Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo!
1: Ve al buscador de rutas y encuentra el tuyo
A través de la aplicación IDF Mobilités, disponible en iOS/Android, o en la sección Me Passer.
Todos mis viajes por Île-de-France: cerca, itinerarios, información de tráfico, horarios, mapas y mapas, mi transporte es fácil de acceder.
2: Haz clic en la pestaña "carpooling" y selecciona tu transporte
La búsqueda de rutas también incluye transporte público y ciclismo
Elegir una ruta. Todos mis viajes por Île-de-France: cerca, itinerarios, información de tráfico, horarios, mapas y mapas, mi transporte fácil de acceder, billetes y tarifas.
3: Una vez redirigido a la web de uno de los socios, regístrate para aprovechar el viaje gratuito
Ya participan cuatro empresas: Karos, Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines. Otros tendrán la oportunidad de unirse a ellos.
Ejemplo de un viaje con un servicio de coche compartido asociado.
4: ¡Vamos!
Para saber más sobre la evolución del sistema de coche compartido en 2022, visita la página web de Île-de-France Mobilités.