Residentes de Île-de-France, aprovechad dos viajes gratuitos de coche compartido al día

Île-de-France Mobilités ha decidido continuar su política a favor del coche compartido porque ofrece muchas ventajas: contribuye a la lucha contra la contaminación, hace que la red viaria sea más fluida y ofrece soluciones en caso de trabajos de larga duración en el transporte público.

Desde el 1 de mayo, Île-de-France Mobilités ofrece:

  • Para los pasajeros, 2 viajes gratuitos diarios para los suscriptores de Navigo Annual;
  • Para los conductores, una franquicia por kilometraje por viaje entre 1,5 y 3 euros por pasajero, dependiendo de la distancia recorrida;
  • Hasta 150 € al mes para conductores que comparten coche todos los días en el trayecto de ida a casa al trabajo (con un máximo de dos viajes diarios por conductor para evitar fraudes).

¡Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo!

1: Ve al buscador de rutas y encuentra el tuyo

A través de la aplicación IDF Mobilités, disponible en iOS/Android, o en la sección Me Passer.

Paso 1: Buscar indicaciones sobre Me Passer
Todos mis viajes por Île-de-France: cerca, itinerarios, información de tráfico, horarios, mapas y mapas, mi transporte es fácil de acceder.

2: Haz clic en la pestaña "carpooling" y selecciona tu transporte

La búsqueda de rutas también incluye transporte público y ciclismo

Paso 2: elegir la ruta de coche compartido en Me Passer
Elegir una ruta.

3: Una vez redirigido a la web de uno de los socios, regístrate para aprovechar el viaje gratuito

Ya participan cuatro empresas: Karos, Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines. Otros tendrán la oportunidad de unirse a ellos.

Ejemplo de un viaje en el servicio de coche compartido Klaxit
4: ¡Vamos!

Para saber más sobre la evolución del sistema de coche compartido en 2022, visita la página web de Île-de-France Mobilités.