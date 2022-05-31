Extensión de la línea 12 hacia Aubervilliers, ¡vamos!

Estación Aimé Césaire

Situada en la comuna de Aubervilliers, cerca del Canal Saint-Denis, la estación Aimé Césaire se beneficia de una ubicación estratégica y sirve, al sur del canal, al canal ZAC – Porte d'Aubervilliers y su centro comercial "Le Millénaire", y al norte zonas densamente pobladas.

¿Por qué este nombre de la estación, "Aimé Césaire" ? La estación fue nombrada en homenaje al poeta martinicano Aimé Césaire y a su obra atemporal. Un gran hombre que también da nombre a un parque cerca de la estación de metro homónima.