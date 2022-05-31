Extensión de la línea 12 hacia Aubervilliers, ¡vamos!
El corazón de Aubervilliers en la línea 12
Desde que entró en servicio el 5 de noviembre de 1910, entre Porte de Versalles y Notre-Dame de Lorette, la línea 12 ha seguido creciendo para conectar a cada vez más residentes de Île-de-France. Primero se extendió en Pigalle, luego se unió a Jules Joffrin, Porte de la Chapelle, Mairie d'Issy y después Front Populaire, en 2012. Hoy en día, la línea 12 conecta con el corazón de Aubervilliers con la apertura de dos nuevas estaciones: Aimé Césaire y Mairie-d'Aubervilliers.
Estación Aimé Césaire
Situada en la comuna de Aubervilliers, cerca del Canal Saint-Denis, la estación Aimé Césaire se beneficia de una ubicación estratégica y sirve, al sur del canal, al canal ZAC – Porte d'Aubervilliers y su centro comercial "Le Millénaire", y al norte zonas densamente pobladas.
¿Por qué este nombre de la estación, "Aimé Césaire" ? La estación fue nombrada en homenaje al poeta martinicano Aimé Césaire y a su obra atemporal. Un gran hombre que también da nombre a un parque cerca de la estación de metro homónima.
Pronto Aparcamiento de Bicicletas Île-de-France Mobilités en Aimé Césaire
Para promover la intermodalidad, Île-de-France Mobilités ha decidido crear 140.000 plazas de aparcamiento para bicicletas cerradas y seguras, así como acceso libre, alrededor de las estaciones y estaciones de su red. Por eso se creará un nuevo aparcamiento para bicicletas cerca de la estación Aimé Césaire, con 160 plazas disponibles para finales de 2023.
Estación del Ayuntamiento de Aubervilliers
Situada en la Avenida Victor Hugo, en pleno corazón de Aubervilliers, la estación da servicio al centro de la ciudad, en particular a la Place de la Mairie al norte y a la plaza del mercado, y apoya el dinamismo del distrito.
¿Por qué este nombre de la estación, "Mairie d'Aubervilliers"? En referencia a la ubicación de la estación situada en la Place de la Mairie, donde se encuentra el Ayuntamiento. Las estaciones terminales siempre hacen referencia al nombre del municipio para ayudar a los pasajeros a orientarse.
La ampliación de la línea 12 del metro se indica en cifras: 2 nuevas estaciones (Aimé Césaire y Mairie d'Aubervilliers), construcción de 1,9 km de túnel, 20 minutos para llegar a Saint-Lazare desde el centro de Aubervilliers, casi 7600 m2 de espacios de servicio y transporte para pasajeros, incluyendo 8 tiendas nuevas, 1 nuevo centro de reparación de trenes de 1000 m2, 2 nuevas estaciones equipadas con 9 ascensores y 18 escaleras mecánicas, se esperan unos 40.000 pasajeros diarios adicionales
Aimé Césaire y Mairie d'Aubervilliers: dos nuevos complejos y un gran desafío técnico
Para dar origen a estos dos nuevos resorts, se supuso un verdadero desafío. En dos fases.
Un túnel de 3,8 kilómetros
Antes de comenzar la construcción de las dos estaciones adicionales, Aimé Césaire y Mairie d'Aubervilliers, fue necesario perforar un túnel de 3,8 kilómetros que conectaba Porte de la Chapelle con la estructura de Suzanne Masson en La Courneuve.
Y la congelación del suelo
Pero sobre todo, era necesario... ¡Congelando la tierra! Sí, has leído bien. La línea 12 pasa bajo un denso tejido urbano, que incluye suelos complejos compuestos de arcilla, arena y piedra caliza, rodeados por un nivel freático.
Metro 12, estación de la Mairie d'Aubervilliers: congelación del suelo con nitrógeno
Este terreno tan inestable requirió que se congelara para que las futuras estaciones, situadas a una profundidad de unos 20 metros, pudieran excavarse sin que el agua se filtrara en el túnel ya construido. Para ello, se ha desarrollado un método nuevo e innovador de congelación del suelo utilizando un circuito mixto de salmuera y nitrógeno líquido en la estación de la Mairie d'Aubervilliers, con el fin de continuar el proyecto con total seguridad.
Y mañana, ¿qué hay de nuevo para la línea 12 del metro?
La ampliación de la línea 12 supone un paso importante en su modernización. Pero no será la última: otras novedades llegarán entre ahora y 2028:
- Modernización de talleres de mantenimiento
- Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida (PRM) de la estación Porte de la Chapelle
- Para 2028, llegaron los nuevos metros MF19, encargados por Île-de-France Mobilités a Alstom
- Pero también un nuevo sistema de control de trenes, para mejorar su rendimiento.