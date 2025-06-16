Tranvía T13: un paso más hacia Achères
T13: una nueva línea secundaria para facilitar el viaje entre Saint-Germain-en-Laye y Achères
¿Puede que ya lo estés usando entre Saint-Cyr-l'École y Saint-Germain-en-Laye? En 2028, ¡también llegará hasta Achères!
La línea de tranvía T13 está iniciando la segunda fase de su extensión entre Saint-Germain-en-Laye y Achères (vía Poissy).
La nueva línea secundaria conectará el ecodistrito de Lisière Pereire (en Saint-Germain-en-Laye) con el núcleo económico de Achères, en el norte del departamento de Yvelines.
Lisière Pereire <> Sucursal de Achères de la T13: ¿cuáles son las ventajas para los viajeros?
- 17 minutos para ir de Saint-Germain-en-Laye a Achères
- Alta frecuencia: un tranvía cada 10 minutos en hora punta, los 7 días de la semana
- 9 municipios atendían a: Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École y Versalles
- Una conexión reforzada con el resto de la red de Île-de-France : muchas líneas de autobús locales, el RER A y E y la línea L
- 38 minutos en total entre Saint-Cyr-l'École y Achères
- 100% de las estaciones accesibles para personas con discapacidad
En imágenes: la extensión de la línea T13
Paso a paso: las etapas principales del proyecto
|2021-2026
|Trabajo preparatorio (reubicación de las redes de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones).
|2026-2028
|Trabajos de infraestructura, seguidos de pruebas y ensayo técnico.
|Finales de 2028
|La puesta en servicio estaba prevista para acomodar pasajeros.