Tranvía T13: un paso más hacia Achères

T13: una nueva línea secundaria para facilitar el viaje entre Saint-Germain-en-Laye y Achères

¿Puede que ya lo estés usando entre Saint-Cyr-l'École y Saint-Germain-en-Laye? En 2028, ¡también llegará hasta Achères!

La línea de tranvía T13 está iniciando la segunda fase de su extensión entre Saint-Germain-en-Laye y Achères (vía Poissy).

La nueva línea secundaria conectará el ecodistrito de Lisière Pereire (en Saint-Germain-en-Laye) con el núcleo económico de Achères, en el norte del departamento de Yvelines.