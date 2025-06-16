Tranvía T13: un paso más hacia Achères

© Julien FROMENT

T13: una nueva línea secundaria para facilitar el viaje entre Saint-Germain-en-Laye y Achères

¿Puede que ya lo estés usando entre Saint-Cyr-l'École y Saint-Germain-en-Laye? En 2028, ¡también llegará hasta Achères!

La línea de tranvía T13 está iniciando la segunda fase de su extensión entre Saint-Germain-en-Laye y Achères (vía Poissy).

La nueva línea secundaria conectará el ecodistrito de Lisière Pereire (en Saint-Germain-en-Laye) con el núcleo económico de Achères, en el norte del departamento de Yvelines.

Lisière Pereire <> Sucursal de Achères de la T13: ¿cuáles son las ventajas para los viajeros?

  • 17 minutos para ir de Saint-Germain-en-Laye a Achères
  • Alta frecuencia: un tranvía cada 10 minutos en hora punta, los 7 días de la semana
  • 9 municipios atendían a: Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École y Versalles
  • Una conexión reforzada con el resto de la red de Île-de-France : muchas líneas de autobús locales, el RER A y E y la línea L
  • 38 minutos en total entre Saint-Cyr-l'École y Achères
  • 100% de las estaciones accesibles para personas con discapacidad

En imágenes: la extensión de la línea T13

Imagen 1 de 3

Intención de desarrollar la Rue Adrienne Bolland en Poissy © Richez Associés _ IDFM

Paso a paso: las etapas principales del proyecto

2021-2026Trabajo preparatorio (reubicación de las redes de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones).
2026-2028Trabajos de infraestructura, seguidos de pruebas y ensayo técnico.
Finales de 2028La puesta en servicio estaba prevista para acomodar pasajeros.