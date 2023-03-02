La ruta
La ruta del tranvía T13...
La línea completa
Finalmente, la línea completa de tranvía T13 dará servicio a un total de 9 municipios de norte a sur de las Yvelines: Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École y Versalles. Más de 316.000 habitantes y 138.000 empleos se benefician de esta nueva oferta de transporte.
La ampliación
Proporcionando un enlace de unos 10 km vía Poissy, la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) y Achères permitirá llegar rápidamente a los sectores y las instalaciones más concurridas de la zona.
... En detalle
El tranvía utilizará el derecho de paso del antiguo anillo ferroviario en modo tren, cruzando el bosque y el campo de golf de Saint-Germain-en-Laye. Se crearán o modificarán varios puentes para cruzar las vías del tranvía: el futuro puente Mare aux Bœufs incluirá un pasaje para usuarios del campo de golf, un sendero forestal y un pasaje para la fauna. Se construirá un segundo paso de fauna cerca del actual Pont des Volières. Finalmente, los dos pasos a nivel existentes serán sustituidos por pasos subterráneos.
Al salir del bosque, el tranvía T13 atravesará una zona de transición antes de entrar en Poissy en modo "tranvía", en la rue de la Bruyère. Se eliminarán los dos puentes del antiguo gran anillo ferroviario, permitiendo la remodelación urbana y paisajística de los dos cruces que dominaban.
El tranvía llegará a la estación "Poissy Gambetta*" situada cerca de la plaza Erard Prieur, que será reurbanizada. Luego se insertará en un lado de la Avenue de Versailles, bordeado por un nuevo carril bici en dirección ascendente, y luego en el centro del Boulevard Gambetta. El tranvía se unirá entonces al Boulevard Gambetta entre ambos carriles. También se restaurarán unas quince plazas de aparcamiento.
Situada aguas arriba de la Place de l'Europe, la estación "Poissy RER*" ofrecerá conexión con el centro multimodal de Poissy. El tranvía cruzará entonces el cruce de caminos de Europa. Se crearán dos carriles por sentido de tráfico en la intersección entre el Boulevard Gambetta y la Place de l'Europe.
El tranvía T13 pasará entonces por el lateral del Boulevard de l'Europe, que se extenderá, a lo largo de las vías del tren. El tranvía continuará por la Rue Saint-Sébastien hasta la estación "Poissy ZAC*". Se creará una continuidad ciclista como parte del proyecto en el Boulevard de la Paix. Se construirán nuevos accesos para peatones y ciclistas que conectarán la estación con la futura ZAC de 2.000 viviendas, así como con el barrio de Saint-Exupéry.
El tranvía se insertará en la Rue Adrienne Bolland a lo largo de la carretera existente y se creará protección visual respecto a las vías del RER como parte del proyecto.
Al final de la Rue Adrienne Bolland, el tranvía volverá a entrar en el bosque y se fusionará de nuevo con la Grande Ceinture para cruzar la red ferroviaria existente. Luego tomará un nuevo andén a lo largo de las vías del tren y después un nuevo puente ferroviario para cruzar la carretera hasta el campanario de Achères antes de abandonar el bosque.
El tranvía llegará a la terminal de la estación "Achères-Ville RER*", en la Avenue de Conflans. Allí se creará un taquillo seguro para bicicletas.
*Los nombres de las estaciones son provisionales.
Evolución de la ruta
¿Por qué tuvo que abandonarse la posibilidad de una estación en el technoparque de Achères?
Por tanto, la ampliación del tranvía T13 tendrá 4 estaciones :
- Poissy Gambetta*,
- Poissy RER*,
- Poissy ZAC*,
- Achères-Ville RER*
*Nombres de trabajo
En el proyecto presentado a la investigación pública de 2014, se planeó una llamada estación de feuillu de Achères Chêne como medida de precaución. Se pretendía que no se llevara a cabo en el plazo de puesta en servicio de la ampliación del tranvía T13, sino en la preparación para la puesta en servicio de la línea de Normandía de Nueva París, con la que se planeaba una conexión para facilitar las conexiones con las otras ramas del RER A y los trenes en la estación de Saint-Lazare.
En el proyecto presentado a la investigación pública de 2014, la ampliación del tranvía T13 debía formar parte íntegramente de la Grande Ceinture con solo 2 nuevas estaciones: Poissy Grande Ceinture y Achères Ville RER.
La conclusión de la investigación pública de 2014 se caracterizó por una fuerte demanda de servicio al centro de la ciudad de Poissy, lo que llevó a la comisión a prescribir una investigación pública adicional. Por tanto, los estudios han continuado sobre esta base.
En 2015, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó la continuación de los estudios de esta nueva ruta urbana con la creación de nuevas estaciones: Poissy Gambetta, Poissy RER y Poissy ZAC. En la misma deliberación, Île-de-France Mobilités registró la abolición de la medida de precaución del feuillu de Chêne debido a la proximidad a la estación ZAC de Poissy y la posibilidad de hacer transbordo a la estación RER de Poissy para usar las líneas RER E y A y J. Estas conexiones ofrecidas por la variante urbana de la extensión del tranvía T13 cumplirán efectivamente con las mismas necesidades que la conexión prevista con la línea New Paris Normandy.
Además de estos elementos históricos, existen las siguientes razones:
🌳 Limitaciones medioambientales
La zona está parcialmente clasificada como un "bosque de protección", limitando la intervención humana. Esta clasificación se estableció tras la declaración de utilidad pública del proyecto y tiene en cuenta la ruta actual del tranvía, pero ya no permite modificaciones importantes como la adición de una nueva estación.
🛤️ Un impacto demasiado grande en el tráfico forestal y ferroviario
El tranvía circula por una sola vía en esta zona. Añadir una estación requeriría un cambio a doble vía, lo que resultaría en:
- Más desmonte de tierras
- La reconstrucción de puentes ferroviarios, uno de los cuales sostiene el RER A y la línea J, requirió interrumpir su tráfico
🚶 Instalaciones de acceso complejas
El cierre habría requerido trabajos importantes para compensar la diferencia de altura con la Route des Loges:
- Rampas de acceso, ascensores, escaleras mecánicas
- Plazas de aparcamiento y acceso a autobuses, aumentando aún más el impacto en el bosque protegido
⏳ Consecuencias en la operación del tranvía
Modificar el plano de vías habría tenido un impacto directo en el servicio :
- Tiempo de viaje más largo entre Saint-Germain y Achères
- Reducción de la frecuencia durante la hora punta, de 10 a 12 minutos de media
🔎 ¿Cuáles son las alternativas?
- Reorganización de la red de autobuses : dos años antes de la puesta en servicio del tranvía, la consulta con las ciudades, Île-de-France Mobilités y los operadores locales de servicios de autobús permitirá optimizar las líneas de autobús para servir mejor a las zonas no cubiertas por el tranvía.
- Instalaciones ciclistas : la infraestructura para bicicletas podría establecerse bajo la responsabilidad de las autoridades locales, con el apoyo de Île-de-France Mobilités.