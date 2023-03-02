... En detalle

El tranvía utilizará el derecho de paso del antiguo anillo ferroviario en modo tren, cruzando el bosque y el campo de golf de Saint-Germain-en-Laye. Se crearán o modificarán varios puentes para cruzar las vías del tranvía: el futuro puente Mare aux Bœufs incluirá un pasaje para usuarios del campo de golf, un sendero forestal y un pasaje para la fauna. Se construirá un segundo paso de fauna cerca del actual Pont des Volières. Finalmente, los dos pasos a nivel existentes serán sustituidos por pasos subterráneos.

Al salir del bosque, el tranvía T13 atravesará una zona de transición antes de entrar en Poissy en modo "tranvía", en la rue de la Bruyère. Se eliminarán los dos puentes del antiguo gran anillo ferroviario, permitiendo la remodelación urbana y paisajística de los dos cruces que dominaban.

El tranvía llegará a la estación "Poissy Gambetta*" situada cerca de la plaza Erard Prieur, que será reurbanizada. Luego se insertará en un lado de la Avenue de Versailles, bordeado por un nuevo carril bici en dirección ascendente, y luego en el centro del Boulevard Gambetta. El tranvía se unirá entonces al Boulevard Gambetta entre ambos carriles. También se restaurarán unas quince plazas de aparcamiento.

Situada aguas arriba de la Place de l'Europe, la estación "Poissy RER*" ofrecerá conexión con el centro multimodal de Poissy. El tranvía cruzará entonces el cruce de caminos de Europa. Se crearán dos carriles por sentido de tráfico en la intersección entre el Boulevard Gambetta y la Place de l'Europe.

El tranvía T13 pasará entonces por el lateral del Boulevard de l'Europe, que se extenderá, a lo largo de las vías del tren. El tranvía continuará por la Rue Saint-Sébastien hasta la estación "Poissy ZAC*". Se creará una continuidad ciclista como parte del proyecto en el Boulevard de la Paix. Se construirán nuevos accesos para peatones y ciclistas que conectarán la estación con la futura ZAC de 2.000 viviendas, así como con el barrio de Saint-Exupéry.

El tranvía se insertará en la Rue Adrienne Bolland a lo largo de la carretera existente y se creará protección visual respecto a las vías del RER como parte del proyecto.

Al final de la Rue Adrienne Bolland, el tranvía volverá a entrar en el bosque y se fusionará de nuevo con la Grande Ceinture para cruzar la red ferroviaria existente. Luego tomará un nuevo andén a lo largo de las vías del tren y después un nuevo puente ferroviario para cruzar la carretera hasta el campanario de Achères antes de abandonar el bosque.

El tranvía llegará a la terminal de la estación "Achères-Ville RER*", en la Avenue de Conflans. Allí se creará un taquillo seguro para bicicletas.

*Los nombres de las estaciones son provisionales.