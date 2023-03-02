El proyecto

Para 2028, solo tardarás 38 minutos en llegar a Achères desde Saint-Cyr-l'École gracias al tranvía T13. El tramo desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères ampliará la línea desde Saint-Cyr-l'École hasta Saint-Germain-en-Laye, que está en servicio desde el 6 de julio de 2022.

Al cruzar los Yvelines de norte a sur y conectar las principales zonas de vivienda y empleo del Departamento, el tranvía T13 te ofrecerá una alternativa real al coche. Cambiará radicalmente tu vida diaria y la forma en que te mueves.

Ya no es necesario transitar por La Défense para viajar en transporte público en el Departamento.

Tendrás un acceso más fácil a las distintas conexiones con la red de transporte público de Île-de-France.

La ampliación del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères también transforma tu entorno vital.