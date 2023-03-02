El proyecto

Tranvía

Île-de-France Mobilités, una fuerza motriz de la región, está dibujando la nueva cara de los Yvelines. Mañana, gracias a la ampliación del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères, pasando por Poissy, podrá desplazarse fácil y rápidamente del norte al sur del Departamento y tomar nuevas conexiones con la red de transporte existente.

Un proyecto que revoluciona tus viajes

Para 2028, solo tardarás 38 minutos en llegar a Achères desde Saint-Cyr-l'École gracias al tranvía T13. El tramo desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères ampliará la línea desde Saint-Cyr-l'École hasta Saint-Germain-en-Laye, que está en servicio desde el 6 de julio de 2022.

Al cruzar los Yvelines de norte a sur y conectar las principales zonas de vivienda y empleo del Departamento, el tranvía T13 te ofrecerá una alternativa real al coche. Cambiará radicalmente tu vida diaria y la forma en que te mueves.

  • Ya no es necesario transitar por La Défense para viajar en transporte público en el Departamento.
  • Tendrás un acceso más fácil a las distintas conexiones con la red de transporte público de Île-de-France.

La ampliación del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères también transforma tu entorno vital.

  • A lo largo del recorrido, disfrutarás de nuevos desarrollos que embellecerán tu ciudad.
  • El tráfico en carretera se calmará.
  • A pie o en bici, también puedes viajar tranquilamente. De hecho, la ampliación del tranvía T13 a su paso fomenta otros tráficos suaves. A pie o en bici, te beneficiarás de nuevos caminos creados alrededor de la ruta y conectados con rutas existentes o planificadas. Se creará aparcamiento para bicicletas en las inmediaciones de todas las estaciones.

Ahorrar tiempo para tu trayecto diario

Con la ampliación del tranvía T13, tus trayectos dentro de los Yvelines serán más rápidos y fiables.

  • Ahorrarás tiempo reduciendo tus tiempos de viaje.
  • La frecuencia de paso será alta en cada sentido del tráfico: un tranvía cada 10 minutos en horas punta entre semana y cada 20 minutos fuera de las horas punta.
  • La ampliación del tranvía T13 hasta Achères circulará con un amplio rango para cubrir tus necesidades diarias: de 6 a.m. a medianoche, todos los días.
  • Tú controlarás el tiempo de viaje.
Los beneficios de la ampliación

Fácil acceso a otras líneas de transporte

La ampliación del tranvía T13 le dará un acceso fácil y rápido a las líneas de transporte existentes, gracias a varias conexiones:

  • Con la RER A en Poissy y Achères.
  • Con el RER E en Poissy en 2027. La línea E se está ampliando desde París hasta Mantes-la-Jolie.
  • Con la línea L del Transilien en Achères y la J en Poissy.

Las líneas de autobús se reorganizarán conforme a la ruta y los horarios del tranvía T13 tan pronto como se ponga en servicio.

En Saint-Germain-en-Laye, Poissy y Achères: un activo para la región

A lo largo de su recorrido, el tranvía rediseñará su entorno inmediato y el tuyo.

  • El entorno y la calidad de vida mejorarán. La finalización de la ampliación del tranvía T13 va acompañada de nuevos desarrollos urbanos y paisajísticos.
  • Mejor servidos por el transporte público, los centros de negocios del departamento serán más atractivos, lo que fomentará la creación de empresas y la creación de empleo.
Un entorno preservado

Se hace todo lo posible para evitar, reducir y, si es necesario, compensar los impactos de la ampliación del tranvía T13 en tu entorno cotidiano. En la agenda se incluyen la plantación de árboles, el desarrollo de espacios verdes e islas verdes en la ciudad y una intensa compensación medioambiental.

El centro de mantenimiento urbano en Poissy

El centro de mantenimiento urbano para la ampliación del tranvía T13 se construirá en Poissy. Estará dedicado al mantenimiento y conservación de toda la infraestructura tipo tranvía, es decir, los raíles y equipos situados a lo largo de la ruta en un entorno urbano.

El sitio de mantenimiento y almacenamiento de Versailles-Matelots es responsable del mantenimiento, mantenimiento y almacenamiento de los trenes al final de su servicio. Se redimensionará para poder garantizar la operación de todos los tranvías T13, utilizados en la fase existente y en la futura ampliación.

