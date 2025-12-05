Tranvía

AmpliaciónSaint-Germain > Achères

Con la ampliación del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) hasta Achères, pasando por Poissy, podrás desplazarte fácil y rápidamente del norte al sur de las Yvelines y tomar nuevas conexiones con la red de transporte existente.

Imagen 1 de 6

Avenue de Versailles en Poissy (intención de desarrollo no contractual) © Richez_Associés

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Yvelines
SNCF Réseau
Île-de-France Mobilités

Obras en progreso

Noticias

Publicado el

Concéntrate en el muro de contención de la rue Adrienne Bolland

Plan

Cifras clave

17 000

Pasajeros diarios esperados

10 km

entre Saint-Germain-en-Laye y Achères

3

Municipios cruzados

4 estaciones

Creación

7 días a la semana

Un tranvía cada 10 minutos en hora punta

17 min

tiempo de viaje entre Saint-Germain-en-Laye y Achères

100 %

Estaciones accesibles

Calendario

Financiación y actores
  1. 2013 - 2014
    Estudios de viabilidad y la investigación pública inicial
  2. 2014 - 2018
    Los estudios sobre la variante de la ruta por Poissy y la investigación pública adicional, seguidos de la declaración de utilidad pública
  3. 2019 - 2024
    Estudios preliminares de diseño, estudios de proyectos y adquisiciones de terrenos
  4. Hoy
    2021 - 2024
    El mal uso de las redes de concesiones
  5. Noviembre de 2024
    Autorización ambiental tras la investigación pública medioambiental
  6. Hoy
    2024 - 2025
    Trabajo preparatorio
  7. 2025 - 2027
    Obras de infraestructura para la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères
  8. 2028
    Pruebas y ensayos antes de la puesta en servicio