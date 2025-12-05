AmpliaciónSaint-Germain > Achères

Con la ampliación del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) hasta Achères, pasando por Poissy, podrás desplazarte fácil y rápidamente del norte al sur de las Yvelines y tomar nuevas conexiones con la red de transporte existente.
Cifras clave
17 000
Pasajeros diarios esperados
10 km
entre Saint-Germain-en-Laye y Achères
3
Municipios cruzados
4 estaciones
Creación
7 días a la semana
Un tranvía cada 10 minutos en hora punta
17 min
tiempo de viaje entre Saint-Germain-en-Laye y Achères
100 %
Estaciones accesibles
Calendario
- 2013 - 2014Estudios de viabilidad y la investigación pública inicial
- 2014 - 2018Los estudios sobre la variante de la ruta por Poissy y la investigación pública adicional, seguidos de la declaración de utilidad pública
- 2019 - 2024Estudios preliminares de diseño, estudios de proyectos y adquisiciones de terrenos
- Hoy2021 - 2024El mal uso de las redes de concesiones
- Noviembre de 2024Autorización ambiental tras la investigación pública medioambiental
- Hoy2024 - 2025Trabajo preparatorio
- 2025 - 2027Obras de infraestructura para la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères
- 2028Pruebas y ensayos antes de la puesta en servicio